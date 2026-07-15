Россия ищет новые пути наступления на Харьковском направлении

Военные на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Российские войска активизировали действия на границе Харьковской области и пытаются найти новые направления для наступления. В то же время масштабного прорыва на Волчанском направлении украинские военные пока не фиксируют. Оккупанты все реже используют бронетехнику и вынуждены постоянно восполнять потери личного состава.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Новые направления

Пресс-секретарь ОСУВ Виктор Трегубов сообщил, что российские войска активизировали попытки расширить так называемую буферную зону у границы. По его словам, оккупанты больше не концентрируются только на уже известных направлениях, а ищут новые участки для наступления. В частности, они пытаются продвигаться в районах Гранова, Козачьей Лопани и других приграничных населенных пунктов.

"Они ищут новые пути. Они ищут новые точки приложения усилий. В частности, пытаются прорваться на Гранов и Козачью Лопань. Там, где раньше не было давления через границу, теперь оно появилось", — сказал Трегубов.

Бои возле Дегтярного

Пресс-секретарь пояснил, что населенный пункт Дегтярное имеет особое расположение, ведь с трех сторон граничит с территорией России. Именно поэтому оккупанты воспользовались этой особенностью, однако не сделали этот участок главным направлением своего наступления.

"Продвигаться оттуда дальше они пытались, но это не ключевая точка приложение усилий. Они просто воспользовались тем, что населенный пункт с трех сторон окружен территорией Российской Федерации", — отметил пресс-секретарь.

Ситуация в Волчанске

По словам Трегубова, сейчас нет подтверждений того, что российские войска готовят масштабное наступление на Волчанск. Враг по-прежнему пытается укрепить свои позиции, однако украинские военные неоднократно срывали эти планы. В частности, оккупанты пытались навести переправы через реку Вовча, но их быстро уничтожали.

"На данный момент не могу подтвердить, что они концентрируются для крупной операции. Украинские силы остаются на юго-восточных окраинах Волчанска, а Волчанские Хутора россияне также не взяли", — рассказал Трегубов.

Контроль над городом

Пресс-секретарь признал, что большая часть Вовчанска сейчас находится под российским контролем. В то же время украинские подразделения продолжают удерживать позиции на юго-восточных окраинах города. По его словам, северная часть Волчанска практически полностью разрушена и уже фактически перестала существовать как городская застройка.

"Украинцы удерживают юго-восточные окраины и юго-восточные здания. Если говорить о северной части города, то её фактически уже нет — она полностью разрушена", — сказал пресс-секретарь.

Меньше техники

Трегубов отметил, что в последнее время российская армия значительно реже использует бронетехнику на этом направлении. Причиной он назвал активную работу украинских беспилотников, удары по логистике и проблемы с обеспечением топливом. Из-за этого оккупанты всё чаще действуют небольшими пехотными группами.

"Техника используется крайне ограниченно. Очень высокая активность БПЛА на оптоволокне, эффективно действуют удары по логистике, а на отдельных направлениях у россиян есть проблемы даже с дизельным топливом", — подчеркнул Трегубов.

Резервы противника

Несмотря на потери, Россия пока имеет возможность пополнять свои подразделения новыми военными. Однако, по словам спикера, речь сейчас идет не об усилении группировки, а лишь о замене погибших и раненых. Это позволяет оккупантам поддерживать численность подразделений, но не создает преимущества на поле боя.

"Речь идет о восполнении существующих потерь. Для этого у них пока есть ресурсы, но это не означает, что они наращивают силы для масштабного наступления", — подытожил Трегубов.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области из-за постоянной угрозы атак FPV-дронов отдельные автомобильные дороги приходится оперативно перекрывать. Такие решения принимаются в режиме реального времени, чтобы обезопасить водителей и обеспечить бесперебойную работу Сил обороны.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска продолжают оказывать давление на Купянском направлении, но всё чаще используют новую тактику. Вместо крупных штурмовых подразделений оккупанты наступают небольшими группами, которые почти непрерывно пытаются прорвать украинскую оборону. При этом враг активно применяет беспилотники и адаптирует логистику к новым условиям войны.