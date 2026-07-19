Россия массированно атаковала Харьковщину: есть погибшие люди

Удар по Дергачам. Фото: Харьковская областная прокуратура

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

За прошедшие сутки российские войска нанесли массированные удары по Харьковской области, применив ракеты, управляемые авиабомбы и десятки беспилотников. Под ударами оказались 24 населенных пункта области. В результате обстрелов погибли два человека, еще 20 получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, Харьковскую областную прокуратуру и ГСЧС.

Поврежденный дом в селе Петровка в Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

Обстрел Дергачевской громады и Изюма

По информации Олега Синегубова, россияне в течение дня наносили удары по Дергачевской громаде. В Слатыном погибла 35-летняя женщина, еще пять человек получили ранения, среди них — 8-летняя девочка. По данным прокуратуры, село в течение дня дважды подверглось ударам: сначала россияне сбросили управляемую авиабомбу на частный дом, а затем повторно атаковали населенный пункт, ранив двух человек.

В Дергачах российский беспилотник попал в частный дом, вызвав пожар. Пострадали пять полицейских, которые несли службу неподалеку от места попадания. Позже оккупанты нанесли удар по энергетическому объекту, вероятно, из реактивной системы залпового огня. Ранения получили четверо мужчин, двое из них были госпитализированы. В результате атаки без электроснабжения остались 19 населенных пунктов Дергачевской громады.

Поврежденный дом. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Изюме в результате авиаударов пострадали шесть человек. По информации ГСЧС, повреждены жилые дома, учебное заведение, амбулатория, гражданское предприятие и автомобили.

В то же время в Изюмском районе разрушениям подверглись 11 жилых домов, почтовое отделение, учебное заведение, амбулатория, гражданское предприятие, животноводческий комплекс в Бугаевке, железнодорожная инфраструктура в Барвинково и автомобили.

Погибшие и раненые в Харьковской области

В Богодухове в результате российского обстрела погиб мужчина, личность которого устанавливается. В Котовке Вовчанской общины ранения получили 53-летний мужчина и 48-летняя женщина. В Золочеве ранены двое 38-летних мужчин, а в селе Калиново Золочевской общины получила травму 74-летняя женщина.

Кроме того, медики оказали помощь людям, пострадавшим во время предыдущих российских атак: двум женщинам после обстрела Харькова 17 июля, двум мужчинам, раненым в Купянске, и 64-летнему жителю села Шевченково Первое Вовчанской громады.

Разбитое окно в результате атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия атаки на Харьковскую область

В Богодуховском районе, по данным Олега Синегубова, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, трактор, грузовой автомобиль, автомобиль энергетиков и электросети в Золочеве, Писаревке, Цаповке, Калиновом, Карасовке, Петровке и Богодухове.

В Харьковском районе повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, электросети, а также возник пожар на поле пшеницы. Также повреждения зафиксированы в Купянском и Чугуевском районах.

Разрушенное здание в селе Петровка. Фото: Харьковская ОГА

Ранее Новини.LIVE сообщали, что россияне взяли под контроль с помощью дронов Муравский путь на участке между Золочевом и Максимовкой в Харьковской области. Из-за постоянных атак FPV-дронов и беспилотников типа "Молния" мирные жители практически перестали пользоваться этой дорогой, а для её защиты уже начали создавать антидроновый коридор.

Также Новини.LIVE писали, что россияне в пятницу вечером, 17 июля, нанесли авиаудар по Харькову. Один человек погиб, еще девять человек пострадали. Кроме того, в результате обстрела были повреждены учебные заведения, административные и коммерческие здания, ресторан, гражданские автомобили и другая инфраструктура.