Россия массированно атаковала Харьковщину: погиб мужчина

Разрушенный дом в Харьковской области. Фото: Полиция Харьковской области

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В Харькове российский дрон попал в гражданский автомобиль и убил 67-летнего водителя. Еще 14 человек пострадали в результате ударов по городу и населенным пунктам области. Среди поврежденных объектов — жилые дома, больница, почта, АЗС, предприятия и железнодорожная инфраструктура.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и полицию Харьковской области.

Удары по Харькову

По информации Олега Синегубова, российские беспилотники атаковали Киевский, Салтовский, Шевченковский и Немишлянский районы города. В Киевском районе дрон попал в гражданский автомобиль. Погиб 67-летний водитель, еще 57-летний мужчина получил ранения. Впоследствии беспилотник атаковал ещё один легковой автомобиль — его водителя госпитализировали. В Салтовском районе удар пришелся рядом с многоэтажкой, взрывная волна выбила окна, пострадал один человек. В городе также повреждены многоквартирный дом, автомобили и остекление медицинского учреждения.

Атака на Харьковскую область

Больше всего ударов за сутки пришлось на Богодуховский район. Авиабомбами атаковали село Светличное Золочевской общины, где повреждены многоквартирные и частные дома, а также административное здание. Вблизи Писаревки российский дрон нанес удар по работникам во время полевых работ — ранения получили двое мужчин в возрасте 37 и 46 лет. В самом селе поврежден частный дом, хозяйственные постройки и электросети.

Подвергшийся атаке автомобиль. Фото: Полиция Харьковской области

Возле села Березовка автомобиль подорвался на взрывном устройстве. Ранения получили трое мужчин, автомобиль полностью уничтожен. В селе Корбины Иваны после обстрела поврежден жилой дом, еще семеро местных жителей получили острую стрессовую реакцию. Также повреждения зафиксированы в Золочеве, Барановке, Козиевке, Гутах, Богодухове, Губаровке, Ризуненковом, Синном, Старом Мерчике и Черноглазовке. В частности, вражеские удары повредили медицинское учреждение, магазин, автозаправочную станцию, грузовые автомобили, складские помещения, жилые дома и гражданское предприятие.

Разрушенная АЗС. Фото: Полиция Харьковской области

В Изюмском районе под ударом оказался Изюм. В городе повреждены два частных дома, магазин, почтовое отделение и пять автомобилей. 37-летняя женщина получила острую стрессовую реакцию. Также повреждена железнодорожная инфраструктура. В Харьковском районе обстрелам подверглись Дергачи, Дубовка и Циркуны, где повреждены жилые дома, магазины и электросети. В Купянском районе поврежден дом в Лебедовке, а в Лозовском — железнодорожная инфраструктура в Герсевановке.

Уничтожен грузовик. Фото: Полиция Харьковской области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска продолжают использовать приграничные районы для нанесения авиаударов по Украине. Значительное количество беспилотников фиксируется в небе над Сумской, Харьковской и Черниговской областями. В то же время на этих направлениях, по данным пограничников, нет признаков подготовки России к крупному наступлению с целью создания так называемой буферной зоны.

Также Новини.LIVE сообщали, что после очередных российских ударов в Харьковской области планируется усилить меры безопасности на предприятиях и объектах, где постоянно находятся люди. Власти отдельно займутся защитой терминала "Новой почты", который уже неоднократно подвергался атакам, и автозаправочных станций. Среди возможных решений — дополнительные укрытия, антидроновые сетки и улучшение системы оповещения. В то же время о переносе терминала "Новой почты" пока речь не идет.