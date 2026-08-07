Россия нанесла новые удары по Харьковщине: есть погибшие

Последствия удара. Фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Харьковская область вновь пережила тяжелые сутки из-за российских обстрелов. Под ударами оказались 21 населенный пункт области. Погибли два человека, еще 18 получили ранения. Больше всего пострадала Лозовая, где беспилотник атаковал железнодорожную инфраструктуру.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Жертвы атак

По данным областных властей, в Лозовой погибли мужчины 53 и 50 лет. Еще 11 человек получили ранения. В Балаклее пострадали пять человек: женщины в возрасте 20, 53 и 77 лет, а также мужчины 22 и 84 лет. В Дергачах ранение получил 74-летний мужчина, а в поселке Шевченково — 49-летний мужчина.

Чем атаковали

За сутки российские войска применили две ракеты, три управляемые авиабомбы, беспилотники "Герань-2", "Молния", FPV-дроны и ещё 33 дрона, тип которых устанавливается.

Повреждения в области

В Лозовском районе удар повредил железнодорожную инфраструктуру, киоск, автомобиль, зернохранилище, три частных дома, здание в Краснопавловке и поле пшеницы возле села Червоный Кут.

В Изюмском районе разрушениям подверглись учебное заведение, амбулатория, административное здание, магазин, частные и многоквартирные дома, гаражи, грузовик и сельскохозяйственная техника.

В Богодуховском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах также повреждены частные дома, магазины, электросети, автомобили, гражданское предприятие, теплица, дошкольное учреждение и хозяйственные постройки.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 233 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении российские войска 20 раз пытались прорвать украинскую оборону. На Купянском направлении украинские военные отразили две атаки.

Эвакуация населения

Также транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 258 человек. Всего с начала его работы там зарегистрировали уже 50 482 эвакуированных.

Как сообщали Новини.LIVE, два российских дрона утром в понедельник, 3 августа, атаковали сельскохозяйственный объект на территории Волохово-Ярского старостинского округа Харьковской области, спровоцировав пожар на складах. Пострадавших в результате удара нет, на месте работают спасатели.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия вновь нанесла удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова. Атака произошла утром 2 августа. На территории вспыхнул пожар, загорелись грузовики, контейнеры и оборудование. В результате удара погиб один человек.