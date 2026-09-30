Вечером 29 сентября 2026 года россияне обстреляли два района Харькова

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Сумщины

Поздно вечером во вторник, 29 сентября, российские военные нанесли дроновый удар по Салтовскому району Харькова. Получили повреждения окна в частном доме и автомобиль. Пострадал ребенок: он получил острую реакцию на стресс.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщений Игоря Терехова

Последствия обстрела Харькова вечером 29 сентября

По состоянию на 23:59 зафиксировали попадание в Киевском районе. Информацию о последствиях удара уточняют. Ранее, в 22:20, мэр Харькова уже сообщал о попадании дрона в многоэтажку в этом же районе. Тогда на место выехали представители экстренных служб: спасатели, медики, полицейские. Есть ли пострадавшие среди жильцов дома — неизвестно.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова сообщал, что в течение суток 28 сентября в Харьковской области получили ранения два человека. В результате обстрелов пострадали жилые дома, автомобили и гражданские объекты. На фронте зафиксировали более 200 боевых столкновений.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Игоря Терехова писал, что Харьков готовится к новому отопительному сезону. В частности, восстанавливают поврежденные сети. Работы ведутся практически круглосуточно.