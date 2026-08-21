Обстрелы Харьковской области: в Лебяжем погибли две женщины

Кинологи ищут людей под завалами в Лебяжьем. Фото: ГСЧС в Харьковской области

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и восемь населенных пунктов области. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в селе Лебяже Чугуевского района, где ночью 21 августа под удар попал жилой сектор. Две женщины погибли, ещё два человека пострадали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, ГСЧС и Харьковскую областную прокуратуру.

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Разрушенные жилые дома после ночной атаки российских беспилотников на село Лебяже. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Массированная атака на Лебяже

Около 02:20 российские военные атаковали село Лебяже беспилотниками типа "Герань-2". Удары пришлись на частный сектор: повреждены или разрушены 28 жилых домов, три хозяйственные постройки и 11 автомобилей.

После попаданий сразу загорелись пять жилых домов и автомобили. Общая площадь пожара достигла 400 квадратных метров. В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов извлекли тела двух женщин в возрасте 66 и 73 лет.

Спасатели ликвидируют очаги возгорания среди разрушенных домов в селе Лебяже. Фото: ГСЧС в Харьковской области

По данным прокуратуры, 41-летняя жительница села получила ранения, еще одна пожилая женщина перенесла острую стрессовую реакцию. В связи с атакой на Лебяже правоохранители возбудили уголовное дело по факту военного преступления, повлекшего гибель людей.

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Последствия ударов российских дронов по жилому сектору села Лебяже. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Дрон атаковал Харьков

Под ударом беспилотника в течение суток оказался и Киевский район Харькова. В результате атаки поврежден автомобиль. Ранение получила 43-летняя женщина, а 65-летняя харьковчанка перенесла острую стрессовую реакцию. Всего за сутки российские военные применили против Харьковской области не менее 62 беспилотника. Среди них два БПЛА типа "Молния", шесть FPV-дронов и еще 54 беспилотника, тип которых устанавливается.

Последствия атак в других районах Харьковщины

В Золочеве Богодуховского района повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки и электросети. Острую реакцию на стресс перенесли 71-летняя женщина и 74-летний мужчина. В селе Братеница этого же района российские удары повредили комбайн и уничтожили около 10 гектаров пшеницы. В Садовом Лозовского района повреждены два частных дома. В результате атаки острую реакцию на стресс испытали три женщины в возрасте 47, 62 и 79 лет.

В Великом Бурлуке Купянского района поврежден частный дом. В Изюмском районе разрушениям подверглись дом в Изюме и дошкольное учреждение в селе Ивановка. В Дергачах Харьковского района повреждено сразу несколько гражданских объектов — банк, магазин и аптека.

Атака на Печенеге: что известно

Новини.LIVE сообщали, что утром 18 августа российские войска нанесли двойной ракетный удар по центральной части Печенигов Чугуевского района. По данным следствия, около 08:40 по поселку нанесли удар двумя ракетами типа "Бандероль". Попадания пришлись на оживленное место в районе перекрестка, где расположены автостанция, почта, кафе и магазины, а рядом стоят жилые дома. В результате атаки погибли 10 человек. Харьковская ОВА сообщала о 18 пострадавших, однако глава Печенежской громады Александр Гусаров позже заявил уже о 20 раненых.

Новини.LIVE сообщали, что повреждены более десяти домовладений, торговые и общественные заведения, почта и автомобили, а пожар после удара охватил около 400 квадратных метров. Из-за последствий атаки временно перекрыли участок трассы Чугуев — Печениги — Великий Бурлук, а в общине объявили дни траура. Президент Владимир Зеленский назвал удар атакой по гражданскому объекту и заявил, что Украина ответит на него.