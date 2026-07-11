Россия нанесла удар по предприятию в Харькове: есть раненые

Спасатель разговаривает по рации. Фото иллюстративное: ГСЧС

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Утром в субботу, 11 июля, российские войска нанесли удар по Харькову с помощью ударного беспилотника. Под удар попало гражданское предприятие в Немишлянском районе города. В результате атаки пострадали семь человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Удар по Харькову

Известно, что около 10:30 российский беспилотник атаковал Немишлянский район Харькова. Удар пришелся по территории гражданского предприятия. Сначала информация о последствиях уточнялась, однако впоследствии стало известно о пострадавших.

По словам мэра Игоря Терехова, в результате атаки ранения получили семь человек. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот из Telegram

Повреждены склад и автомобили

Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что в результате вражеского удара повреждены складское помещение предприятия и семь автомобилей. В настоящее время на месте работают все профильные службы, которые фиксируют последствия российской атаки и ликвидируют ее последствия.

"Складское помещение и семь автомобилей были повреждены в результате удара по предприятию", — отметил Олег Синегубов.

Беспилотник упал в Шевченковском районе

Помимо удара по Немишлянскому району, по словам главы Харьковской ОГА, ещё один российский беспилотник упал в Шевченковском районе города. Информация о последствиях этого падения в настоящее время уточняется. На месте работают экстренные службы и правоохранители.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот из Telegram

Ранее Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов предупредил харьковчан о тяжелых днях. По словам мэра, последние дни были чрезвычайно сложными: россияне наносили удары по городу управляемыми авиабомбами, ракетами, FPV-дронами и различными типами ударных беспилотников. В результате атак погибли мирные жители, были повреждены многоэтажные дома, частные дома и автозаправочные станции.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области продолжаются работы по гуманитарному разминированию. Только за неделю саперы очистили более 103 гектаров территории и обезвредили сотни взрывоопасных предметов. Работы проводились на полях, в лесах, возле дорог, газопроводов и жилых домов. Благодаря этому ещё тысячи людей получили более безопасные условия для жизни.