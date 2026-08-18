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Главная Харьков Россия обстреляла Изюм: среди пострадавших есть ребенок

Россия обстреляла Изюм: среди пострадавших есть ребенок

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 07:31
В Изюме в результате российской атаки пострадал 9-летний мальчик
Разрушенный двор и дом в результате атаки РФ на Изюм. Фото: Харьковская ОГА

Пятеро мирных жителей Изюма Харьковской области, в том числе 9-летний ребенок, получили ранения в результате обстрела города российскими войсками. В настоящее время на месте происшествия работают профильные службы, которые ликвидируют последствия обстрела и оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, передает Новини.LIVE.

В Изюме — масштабные разрушения частных домов из-за атаки россиян

В результате российского удара по Изюму пострадали пять человек, в том числе 9-летний мальчик.

Харківська область обстріли
Выбитые окна в частном доме. Фото: Харьковская ОГА

Всем пострадавшим оперативно оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ізюм обстріли
Двор дома полностью разрушен. Фото: Харьковская ОГА

Кроме того, в результате обстрела в населенном пункте были повреждены пять частных жилых домов. В настоящее время профильные службы продолжают работать на месте происшествия, ликвидируя последствия вражеской атаки.

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Новини.LIVE ранее сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов предупредил о необходимости готовиться к самым пессимистичным сценариям в предстоящую зиму из-за непредсказуемости ситуации. По его мнению, стабильность отопительного сезона будет зависеть от хода боевых действий и динамики переговоров, поэтому главным приоритетом остается максимальная защита и сохранность объектов энергогенерации.

Между тем в Купянской общине в Харьковской области из-за непрекращающихся вражеских обстрелов полностью разрушена многоэтажная жилая застройка. Несмотря на критическую опасность и интенсивную охоту российских FPV-дронов на любое движение, в городе до сих пор остаются сотни мирных жителей, но эвакуировать их практически невозможно.

Харьковская область обстрелы Изюм ранение разрушения
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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