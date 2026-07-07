В Харькове россияне атаковали АЗС FPV-дроном: последствия удара

Спасатели тушат возгорание на АЗС. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Сегодня утром, 7 июля, российские войска нанесли удар по Харькову с помощью FPV-дрона. Под удар попала автозаправочная станция в Шевченковском районе города, где возник пожар. В результате обстрела пострадала сотрудница АЗС.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Игоря Терехова, ГСЧС и начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Спасатель тушит пожар на АЗС. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Атака на АЗС в Харькове

Об утренней атаке сообщил мэр Игорь Терехов. По его словам, ударный беспилотник поразил автозаправочную станцию в Шевченковском районе Харькова. Впоследствии мэр уточнил, что на месте загорелась топливораздаточная колонка. По предварительной информации, повреждений прилегающих жилых домов не зафиксировано. Позже Игорь Терехов добавил, что в результате атаки есть пострадавшая.

"На данный момент известно об одной пострадавшей — работнице заправки: острая реакция на стресс", — отметил мэр.

Россияне попали в автозаправочную колонку. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Пожар на АЗС

В ГСЧС сообщили, что российские войска атаковали автозаправочную станцию с помощью FPV-дрона. В результате попадания загорелась топливораздаточная колонка. Спасатели быстро ликвидировали пожар и не допустили его распространения. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, в частности психологи, а также медики, полицейские, волонтеры и коммунальные службы.

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Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Удары по Харьковской области

Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и еще восемь населенных пунктов области. По его словам, в общей сложности пострадали четыре человека.

В Харькове острую стрессовую реакцию перенесли 37-летняя и 53-летняя женщины, в селе Вязова Краснокутской общины пострадал 19-летний мужчина, а в селе Никольское Великобурлуцкой общины ранение получил 48-летний мужчина.

Кроме того, медики оказали помощь 70-летнему жителю поселка Купянск-Вузловой, получившему ранение во время российского обстрела 4 июля.

РФ наносит удары по автозаправочным станциям

Новини.LIVE сообщали, что с начала июля российские войска уже неоднократно атаковали автозаправочные станции в Харькове и области. Так, 2 июля вражеский беспилотник попал в заправку в Киевском районе Харькова. Тогда пострадали мужчина, женщина и ребенок. Кроме того, 4 июля россияне нанесли удар по АЗС в Индустриальном районе Харькова. Работники рассказывали, что из-за шума холодильного оборудования не услышали приближение дрона и укрылись только после взрыва. А 5 июля российские войска разрушили автозаправочную станцию в Изюме. В результате удара возник масштабный пожар, один человек погиб, ещё несколько получили ранения.

Россияне атаковали АЗС в Харькове. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Также Новини.LIVE сообщали, что 6 июля российские войска атаковали один из объектов газодобычи группы «Нафтогаз» в Харьковской области. Там вспыхнул пожар. В результате атаки пострадал работник предприятия — ему оказали домедицинскую помощь. Сейчас он находится в больнице. Впоследствии оккупанты нанесли повторный удар по тому же объекту, пытаясь причинить дополнительные разрушения и затруднить работу аварийных служб.