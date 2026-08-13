Россия ударила по Харьковщине: пять человек пострадали

Последствия удара по Изюмскому району. Фото: Харьковская областная прокуратура

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Утром 13 августа российские войска нанесли удар по Харьковской области с помощью беспилотников. В селе Вербовка пострадали пять человек. Также под ударами оказались Люботин и Золочев, где повреждены жилые дома. В одном из населенных пунктов после атаки вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Харьковской области.

Удар по Вербовке

Около 05:00 российские военные атаковали село Вербовка Изюмского района. По предварительным данным следствия, враг применил реактивные беспилотники. В селе зафиксировали два попадания — в нежилое здание и частный дом. В результате атаки взрывные ранения получили двое мужчин и две женщины. Еще у одной местной жительницы возникла острая стрессовая реакция.

Пожар после атаки. Фото: Главное управление Нацполиции Харьковской области

По факту атаки Изюмская окружная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Горящее здание. Фото: Главное управление Нацполиции Харьковской области

Атака на Люботин

Утром взрыв также прогремел в Люботине Харьковского района. По данным полиции Харьковской области, российские войска атаковали город с помощью беспилотника. В результате попадания повреждены помещения летней кухни и жилой дом. В соседних домах выбило окна.

Пожар в Золочеве

Еще один удар российская армия нанесла по поселку Золочев Богодуховского района. Беспилотник попал в частный дом, после чего там вспыхнул пожар.

Пожарный ликвидирует последствия атаки. Фото: ГСЧС Харьковской области

Огонь охватил площадь 80 квадратных метров. Спасатели оперативно потушили пожар. По предварительным данным, в Золочеве люди не пострадали.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Харьковской области

На месте работали спасатели, пиротехники ГСЧС и офицер-спасатель общины.

Сотрудник чрезвычайных служб на месте атаки. Фото: ГСЧС Харьковской области

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска утром 12 августа дважды атаковали Балаклею Изюмского района Харьковской области. Первый удар пришелся на двухэтажный жилой дом, где вспыхнул пожар. Впоследствии оккупанты повторно нанесли удар по жилому сектору. По предварительным данным, пострадали три человека.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове утром 9 августа российские войска нанесли удар по жилой застройке. Одно из попаданий пришлось непосредственно на многоэтажный дом. По последним данным, один человек погиб, ещё 18 пострадали.