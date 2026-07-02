Обстрел Харьковской области 2 июля — погибший, раненые и разрушения

Последствия удара по поселку Шевченково. Фото: Харьковская областная государственная администрация

Утром 2 июля российские войска нанесли удар по Харьковской области с помощью управляемых авиабомб и ударных дронов. Под удар попали поселок Шевченково, а также Киевский и Салтовский районы областного центра. Правоохранительные органы фиксируют последствия новых военных преступлений РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Атака на Шевченково

Утром российские войска сбросили управляемую авиабомбу на поселок Шевченково. В результате удара погиб 76-летний мужчина. Еще пять человек пострадали. Взрывные ранения получили 70-летний и 52-летний мужчины. У 47-летней и 52-летней женщин, а также у 41-летнего мужчины медики диагностировали острую стрессовую реакцию.

В результате обстрела поврежден частный дом. На месте продолжается ликвидация последствий атаки.

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Удары по Харькову

В Киевском районе Харькова ударный дрон попал в многоэтажку. По предварительным данным, люди не пострадали. Еще одно попадание зафиксировали в Салтовском районе вблизи многоэтажного дома. Там также обошлось без пострадавших и повреждений.

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Пожар в Слободском районе

По данным следствия, ночью 2 июля российские военные атаковали Слободской район Харькова беспилотником. Дрон попал в гараж на территории частного домовладения, после чего вспыхнул пожар. Огонь уничтожил два автомобиля и повредил кровлю жилого дома. Острую стрессовую реакцию получили мужчина и три женщины.

Удар по ферме

Вечером 1 июля, около 21:55, российская армия нанесла удар беспилотником, предположительно типа "Герань-3", по селу Довжик Золочевской общины Богодуховского района. В результате атаки была повреждена ферма. Погибли десять телят, ещё десять животных пострадали.

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По всем фактам обстрелов правоохранители открыли досудебные расследования по статье о военных преступлениях.

Как сообщали Новини.LIVE, июнь 2026 года стал одним из самых тяжелых месяцев для Харькова с начала полномасштабной войны. За 30 дней город пережил 142 вражеских атаки, в результате которых погибли 12 человек, а ещё 122 получили ранения. Российские войска наносили удары по всем районам города, применяя дроны, ракеты, КАБы и реактивную артиллерию.

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Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате атаки погибли два человека, среди них — 15-летний подросток. Число пострадавших возросло до 26, среди раненых есть дети.