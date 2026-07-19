Россия ударила по терминалу Новой почты под Харьковом: есть погибшие

Последствия нападения на терминал Новой почты. Фото: кадр из видео

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Сегодня, 19 июля, российские войска атаковали Харьковский инновационный сортировочный терминал Новой почты. В результате удара погибли четыре человека, еще 16 получили ранения, девять из них были госпитализированы. Поврежден гражданский логистический объект.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова и пресс-службу Новой почты.

Удар по терминалу "Новой почты"

По словам Олега Синегубова, российские войска нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре. Под атакой оказался автопочтовый терминал.

"Предварительно установлено, что враг применил три дрона-ракеты "Бандероль". Три человека погибли, 16 получили ранения. Среди них девять госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии", — сообщил глава Харьковской ОВА.

Глава администрации добавил, что на месте работают спасатели, медики, полицейские и другие экстренные службы. В то же время ликвидацию последствий затрудняет угроза повторных российских ударов.

Позже Олег Синегубов уточнил, что число жертв возросло до четырёх. В больнице от полученных ранений скончался 25-летний мужчина. В настоящее время в медицинских учреждениях Харькова остаются 12 пострадавших, которым оказывается вся необходимая помощь.

"К сожалению, в больнице скончался еще один пострадавший в результате обстрела в пригороде Харькова. Ранения 25-летнего мужчины оказались слишком тяжелыми — врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти его не удалось", — сообщил Олег Синегубов.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Погибшие сотрудники "Новой почты"

В Новой почте сообщили, что российские войска трижды нанесли удары по территории Харьковского инновационного сортировочного терминала. В результате атаки погибли сотрудники компании и водитель партнера-перевозчика.

"Циничная атака врага на гражданскую логистическую инфраструктуру унесла жизни двух наших коллег и водителя партнера-перевозчика. Мы находимся на связи с семьями погибших и оказываем всю необходимую помощь", — сообщили в компании.

Также ранения получили сотрудники терминала. Их госпитализировали в медицинские учреждения. Компания заявила, что оказывает пострадавшим и их семьям медицинскую, психологическую и материальную поддержку.

Что будет с посылками

В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки. В Новой почте уже заявили, что компенсируют клиентам полную объявленную стоимость посылок, которые были уничтожены в результате российского удара. Для обеспечения бесперебойной работы уже задействованы резервные логистические маршруты и сортировочные хабы, чтобы минимизировать возможные задержки доставки. Информацию о статусе отправлений клиенты могут проверять в мобильном приложении и на официальном сайте Новой почты.

Последствия атаки на Харьковскую область

Новини.LIVE сообщали, что 19 июля российские войска нанесли еще несколько ударов по Харьковской области. В Изюме ударный беспилотник, предположительно типа "Герань-3", попал в пятиэтажный жилой дом в центре города. Пострадали 17 человек, среди них годовалый мальчик. Повреждены как минимум пять многоквартирных домов и около 20 автомобилей.

Также Новини.LIVE сообщали, что за прошедшие сутки российские войска массированно атаковали Харьковскую область, применив ракеты, управляемые авиабомбы и десятки беспилотников. Под ударами оказались 24 населенных пункта области. В результате обстрелов погибли два человека, еще 20 получили ранения.