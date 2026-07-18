Россия взяла под контроль Муравский путь: ситуация на Харьковщине

Военный сбивает дрон над трассой. Фото: кадр из видео

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Армия России установила контроль с помощью дронов над участком Муравского пути между Золочевом и Максимовкой в Харьковской области. Из-за постоянных атак FPV-дронов и беспилотников типа "Молния" мирные жители практически перестали пользоваться этой дорогой, а для ее защиты уже начали создавать антидроновый коридор.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

Муравский путь под контролем дронов РФ

По информации Виктора Коваленко, сейчас самым опасным остается участок дороги от Золочева до Максимовки. Именно его российские военные фактически взяли под постоянный контроль с помощью FPV-дронов и беспилотников типа "Молния".

Участок дороги от Золочева до Максимовки. Фото: скриншот

Из-за регулярных атак гражданский транспорт по этой дороге практически не передвигается. Дополнительную опасность представляют взрывоопасные предметы, оставленные вдоль маршрута. Речь идет о так называемых "дронах-западнях", противопехотных минах и взрывных устройствах, замаскированных в пакетах.

Чтобы обеспечить безопасность движения транспорта, на дороге уже начали обустраивать антидроновый коридор. В то же время в общине отмечают, что работы требуют времени из-за значительной протяженности маршрута.

Дороги Харьковской области под контролем FPV-дронов

Ранее Новини.LIVE писали, что ситуация с безопасностью на дорогах Харьковской области начала резко ухудшаться еще весной. Уже с мая российские FPV-дроны начали систематически охотиться на гражданский транспорт в приграничных общинах.

Одной из первых опасных стала дорога Золочев — Одноробовка. Впоследствии под постоянный огневой контроль попали маршруты в Писаревку, Ивашки, Цаповку и другие приграничные населенные пункты Золочевской общины.

В июне и июле российские дроны все чаще атаковали автомобили на Харьковской кольцевой дороге, а также на подъездных путях к Дергачам, Казачьей Лопане, Волчанску и Купянску. Под ударами оказались гражданские автомобили, машины скорой медицинской помощи, коммунальная техника и спецтранспорт. Теперь к этому списку добавился и Муравский путь между Золочевом и Максимовкой.

Также Новини.LIVE сообщали, что из-за активного использования FPV-дронов украинские военные все чаще создают в Харьковской области антидроновые коридоры. Они призваны защитить гражданский транспорт и логистические маршруты от ударов российских беспилотников.