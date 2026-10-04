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Главная Харьков Россияне бьют дронами по авто на Харьковщине: атака в Золочеве

Россияне бьют дронами по авто на Харьковщине: атака в Золочеве

Ua ru
4 октября 2026 15:56
Россияне вновь атаковали гражданское авто на Харьковщине: двое раненых
Автомобиль, уничтоженный россиянами с помощью дрона. Фото: Харьковская ОВА

Сегодня, 4 октября, российские войска атаковали с помощью дрона гражданский автомобиль в Золочеве в Харьковской области. Ранения получили женщина и мужчина, обоих госпитализировали. Это уже не первый за последние пару дней случай, когда россияне наносят удары беспилотниками по автомобилям в регионе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

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Удар по автомобилю в Золочеве 4 октября

Российские войска нанесли удар по гражданскому автомобилю в поселке Золочев около 10:30. В результате атаки ранения получили 62-летняя женщина и 45-летний мужчина. Обоих пострадавших доставили в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.

Автомобіль горить після російського удару на Харківщині
Гражданский автомобиль, загоревшийся в результате российской атаки. Фото: ХОВА

Атака на гражданские автомобили 3 октября

Накануне, 3 октября, россияне несколько раз наносили удары беспилотниками по транспорту в разных районах области. Утром российский FPV-дрон поразил гражданский автомобиль на трассе возле села Маслии Дергачевской громады. В результате атаки погиб 66-летний житель Харькова, находившийся за рулем машины.

Пошкоджений автомобіль після атаки на Харківщині
Автомобиль, поврежденный в результате российской атаки в Харьковской области. Фото: ХОВА

Еще один смертельный удар произошел вечером в селе Шестаково Старосалтовской громады. Российские военные атаковали автомобиль с помощью FPV-дрона. Погибла 35-летняя женщина, а 39-летний мужчина получил ранения. По данным полиции Харьковской области, в тот же вечер в Шестаковом в результате попадания дрона был поврежден служебный автомобиль спасателей.

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Знищений автомобіль після атаки російського дрона
Автомобиль после российской атаки в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Кроме того, после российских атак автомобили были повреждены и в других населенных пунктах. В Золочеве зафиксировали повреждения трех машин, в Лесном — четырех.

Згорілий автомобіль після російської атаки на Харківщині
Уничтоженный в результате российского удара гражданский автомобиль. Фото: Национальная полиция Украины

Удар по автомобилю с детьми в Харьковской области 2 октября

Днем ранее российские военные атаковали с помощью FPV-дрона ещё один гражданский автомобиль. В машине ехала семья с двумя детьми. Удар произошел на трассе Харьков — Белгород между селами Лесное и Русская Лозовая. За рулем находился 44-летний мужчина, вместе с ним ехали 42-летняя жена, 17-летняя дочь и 15-летний сын. Водитель получил контузию, осколочные ранения и ожоги, его госпитализировали в больницу в Харькове. Жена и дети перенесли острую стрессовую реакцию.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 4 октября российские войска атаковали Изюм в Харьковской области. В районе Поворотки повреждены частные дома, а на территории неработающего предприятия возник пожар. По предварительной информации, для нанесения удара россияне применили РСЗО крупного калибра.

Также Новини.LIVE сообщали, что 2 октября россияне атаковали Харьков и еще 13 населенных пунктов области. В результате ударов погибли пять человек, еще 49 пострадали, среди них трое детей. Повреждения получили жилые дома, учебные и медицинские учреждения, автомобили и электросети.

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Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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