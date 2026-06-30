Россияне массированно атаковали Харьковщину: четверо погибших

Спасатели возле разрушенного дома. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

За последние сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 29 населённым пунктам области. В результате атак погибли четыре человека, ещё 24 получили ранения, в том числе двое детей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской военной администрации Олега Синегубова и другие официальные структуры.

Последствия атаки РФ на Харьков. Фото: Харьковская ОГА

Атака на Харьков

По информации Олега Синегубова, больше всего пострадал Харьков, где днем 29 июня российская армия нанесла авиаудар по Холодногорскому району. В прокуратуре Харьковской области уточнили, что около 15:40 оккупанты применили две авиабомбы УМПБ-5. Один из боеприпасов попал в проезжую часть возле нежилого здания, другой — на территорию частного домовладения, но не взорвался.

Жертвой удара стала 23-летняя девушка. Всего в Харькове пострадали 12 человек. Одна из пострадавших получила взрывное ранение и ожоги почти 90% поверхности тела.

Тело девушки под простыней. Фото: ГСЧС Харьковской области

В результате атаки были повреждены трамвай, контактная сеть электротранспорта, легковой автомобиль, частные и нежилые здания. По данным ГСЧС, спасатели ликвидировали последствия удара, а на месте работали все профильные службы. Полиция возбудила уголовное дело по статье о военных преступлениях.

Обстрел Харьковской области

Помимо Харькова, смертоносные удары пришлись и на другие районы области. В селе Губаровка Богодуховской общины погибла 75-летняя женщина. Еще четверо человек — две женщины в возрасте 66 и 18 лет и мужчины 61 и 40 лет — получили ранения. Еще двое человек погибли в селе Гороховатка Боровской общины Изюмского района. Их личности уточняются.

Спасатели оказывают помощь раненому. Фото: ГСЧС Харьковской области

Ранения также зафиксированы в Старом Салтове, Берестине, Богодухове, Боровой и Тарановке, где пострадали две девочки 9 и 10 лет.

По информации начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова, за сутки российские войска применили по области три ракеты "Искандер-М", девять управляемых авиабомб, семь ударных беспилотников "Герань-2", пять дронов "Молния", пять FPV-дронов и ещё 43 беспилотника других типов.

Разбитый в результате атаки трамвай. Фото: Прокуратура Украины

В результате обстрелов повреждены десятки объектов гражданской инфраструктуры. В Харькове пострадали автомобиль, трамвай и нежилые здания. В районах области разрушениям подверглись жилые дома, общежитие, административное здание, здания железнодорожного вокзала, автозаправочная станция, автобус, учебное заведение, складские помещения, электросети и объекты сельскохозяйственной инфраструктуры.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что за последнюю неделю было зафиксировано 18 российских атак на Харьков. Враг применил различное вооружение, в частности FPV-дроны, БПЛА "Молния" и "Италмас", реактивные "Шахеды", а также РСЗО "Торнадо-С". В результате ударов ранения получили пять человек. Целями России вновь стали мирные объекты: жилые многоэтажки, частные домовладения, гаражи, автомобили, малый и средний бизнес.

Также Новини.LIVE сообщали, что 28 июня легковой автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. В результате взрыва 56-летняя женщина получила травматическую ампутацию левой стопы. Первую помощь пострадавшей оказал местный житель, который на мотоцикле доставил её в больницу. В настоящее время медики оценивают состояние раненой как тяжёлое.