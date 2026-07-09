Россияне меняют тактику на Харьковщине: топливный кризис

Военные на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Российские войска продолжают наступательные действия в Харьковской области, но их штурмовые подразделения сталкиваются с серьезными трудностями. Наибольшие проблемы возникли с обеспечением пехоты. Несмотря на активное применение авиации и беспилотников, это уже сказывается на ситуации на фронте.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь 3-го армейского корпуса Александр Бородин, передает Новини.LIVE.

Логистика дает сбой

Пресс-секретарь 3-го армейского корпуса Александр Бородин сообщил, что российская армия не прекращает наступательные действия на Харьковском направлении. По его словам, оккупанты, как и раньше, активно используют управляемые авиабомбы, авиацию и беспилотники для нанесения ударов по украинским позициям.

"Они пытаются наступать так же, как и раньше. Надо отметить, что компонент управляемых авиабомб и авиации у них достаточно мощный", — сказал Бородин.

В то же время, по его словам, больше всего российские войска страдают от проблем с логистикой. Это в первую очередь сказывается на пехоте, которая остается без надлежащего обеспечения.

"Есть ощущение, что даже они могут гибнуть от жажды, а не от рук Вооруженных сил Украины, потому что их логистика максимально затруднена", — отметил пресс-секретарь.

Последствия проявятся позже

Бородин также считает, что российское командование делает ставку не на пехоту, а на авиацию и беспилотники. Именно они, по его словам, сейчас являются главным инструментом поддержки наступления.

"Это будет эффект накопления, который со временем даст о себе знать", — подытожил пресс-секретарь.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают атаковать на севере Харьковской области и в районе Купянска. Наибольшее внимание они уделяют районам Казачьей Лопани, Голубовки и Песчаного. Украинские военные сдерживают эти попытки и не дают противнику закрепиться на новых позициях. В то же время россияне сохраняют стабильное давление на фронте, хотя уже заметны проблемы с топливом.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои. Силы обороны сдерживают штурмы российских захватчиков у реки Оскил. Недавно украинские военные разрушили важный мост, который враг использовал для снабжения своей техники и топлива. Оккупанты пытаются оказывать давление, изматывая противника небольшими группами, однако защитники успешно уничтожают логистику россиян еще на подступах к фронту.