Россияне нарисовали свое продвижение на Харьковщине с помощью ИИ

Опровержение информации, распространенной россиянами. Фото: DeepState

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Российские военные пытаются выдать сгенерированные искусственным интеллектом кадры за подтверждение своего продвижения в Харьковской области. Пропагандистские ресурсы опубликовали видео, которое якобы должно было доказать проникновение российских военных на окраину села Оскол. Однако при анализе кадров были обнаружены признаки генерации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на аналитиков DeepState.

Сгенерированное видео из Оскола

Российские ресурсы пытались представить ролик как подтверждение проникновения своих военных на окраину Оскола. По замыслу, появление российского флага должно было подтвердить присутствие оккупантов в этом районе. Однако при детальном просмотре кадров видны характерные для генеративного ИИ ошибки. Часть объектов не соответствует реальной застройке: на месте ангаров появляются частные дома, а некоторые сооружения фактически созданы нейросетью. Неестественно выглядят и сами российские военные — пропорции их тел меняются и не соответствуют окружающим объектам.

В DeepState такую практику назвали переходом от российских "флаговтиков" к "ИИ-флаговтику". Речь идет о случаях, когда небольшие группы военных проникают вглубь территории, устанавливают флаг, снимают это на видео и используют кадры для заявлений о якобы установленном контроле над населенным пунктом. Отметим, что независимого подтверждения того, что российские подразделения закрепились в окрестностях Оскола, пока нет.

Россияне используют ИИ для фейковых "захватов"

Это не первый подобный случай в Харьковской области. В конце июля российские источники распространили кадры с военным и флагом РФ на восточной окраине Белого Колодца, заявляя о продвижении в этом районе.

Американский Институт изучения войны (ISW) тогда сообщал, что проверка ролика с помощью программ для обнаружения ИИ показала признаки его модификации или генерации. Украинские источники также указывали на использование искусственного интеллекта. История получила продолжение уже в начале августа. Российское Минобороны 3 августа заявило о захвате Белого Колодца. В то же время украинские военные сообщали о попытках российской пехоты проникнуть в населенный пункт и окружающие леса, но не подтверждали его полной оккупации. Российские источники даже связывали смену командиров на этом участке с историей об использовании видео с поднятием флага, подправленного с помощью ИИ.

Что происходит возле Оскола

Село Оскол расположено в Изюмском районе Харьковской области. Российская армия продолжает пытаться продвигаться на этом участке небольшими пехотными группами. Такая тактика предполагает проникновение отдельных военнослужащих или небольших групп между украинскими позициями без установления полноценного контроля над территорией. При этом последние независимые оценки не свидетельствуют о крупном российском прорыве в направлении реки Оскол. ISW в начале августа фиксировал продолжение наступательных действий РФ на Купянском и Боровском направлениях, однако в ряде случаев не имел подтверждений заявленного россиянами продвижения.

Аналитики отмечают, что стратегическая цель российских войск на этом участке остается прежней — форсировать Оскол, расширить присутствие к западу от реки и создать условия для дальнейшего продвижения в Харьковской области и на севере Донецкой области.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска утром 19 августа вновь атаковали Харьков и область. По предварительным данным, вражеский беспилотник попал в Салтовский район города. Кроме того, за последние сутки под ударами находились 15 населенных пунктов Харьковской области. Погибли 10 человек, еще 23 пострадали, среди них — ребенок.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты утром 18 августа нанесли ракетный удар по поселку Печениги в Харьковской области. Оккупанты попали в многолюдное место в поселке. В результате атаки погибли люди, еще десятки пострадали, а из-за обстрела на этом участке временно перекрыли движение по государственной автодороге.