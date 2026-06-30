Россияне пытаются прорваться к Купянску на Харьковщине

Стелла на въезде в Купянск. Фото: Купянская местная военная администрация

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Российские оккупанты пытаются прорваться в Купянск небольшими штурмовыми группами. Однако тактических успехов на этом направлении у захватчиков нет, а город контролируют Силы обороны Украины.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

Штурмы Купянска

По словам главы Купянской ГВА, оккупанты пытаются проникнуть в город через реку Оскил. В то же время украинские военные постоянно сдерживают эти попытки и уничтожают противника еще на подступах к Купянску или в его окрестностях.

"Враг пытается через реку Оскил проникнуть небольшими группами, проникнуть в город. Иногда им это удается, но мы постоянно на связи с нашими военными. Враг уничтожается либо на подступах, либо непосредственно на окраине города", — сказал Андрей Беседин.

Купянск под контролем Украины

Андрей Беседин отметил, что особенно сложной остается ситуация на левом берегу Оскола, где продолжаются активные боевые действия. Российские подразделения используют лесополосы, чтобы скрытно продвигаться вперед и искать слабые места украинной обороны. Впрочем, по его словам, несмотря на постоянные штурмы, изменить ситуацию в свою пользу оккупантам не удается.

"Никаких тактических успехов у врага нет. И правый, и левый берег Купянска полностью контролируются Силами обороны Украины. Как на правом, так и на левом берегу работают наши ребята и девушки", — подчеркнул глава МВА.

Постоянные обстрелы Купянска

В то же время глава Купянской МВА добавил, что город остается одним из самых опасных участков фронта. Российские войска ежедневно применяют практически весь имеющийся арсенал вооружения, что значительно затрудняет как оборону, так и логистику.

"Купянск — это зона обстрелов из всех видов вооружения: артиллерии, реактивных систем залпового огня, управляемых авиабомб. И самое главное — FPV-дроны, которые фактически контролируют все логистические направления, все подъезды, весь город", — отметил Андрей Беседин.

Флаг РФ в Купянске

Российские военные накануне так называемого "дня России" попытались провести пропагандистскую акцию в Купянске в Харьковской области. Для этого оккупанты пытались установить свой флаг в городе. Однако попытку россиян вовремя заметили операторы ударных FPV-дронов и авиаразведчики сводного отряда Национальной полиции Украины. Защитники нанесли удар по месту установки флага. В результате российский флаг был уничтожен.

Новини.LIVE сообщали, что днём 29 июня российские захватчики нанесли авиаудар по Холодногорскому району. Около 15:40 оккупанты применили две авиабомбы УМПБ-5. Один из боеприпасов попал в проезжую часть возле нежилого здания, другой — на территорию частного домовладения, но не взорвался. Жертвой удара стала 23-летняя девушка. Всего в Харькове пострадали 12 человек.

Также Новини.LIVE сообщали, что помимо Харькова смертоносные удары понесли и другие районы области. В селе Губаровка Богодуховской общины погибла 75-летняя женщина. Еще четверо человек — две женщины в возрасте 66 и 18 лет и мужчины 61 и 40 лет — получили ранения. Еще двое человек погибли в селе Гороховатка Боровской громады Изюмского района.