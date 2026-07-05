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Главная Харьков Россияне уничтожили АЗС на Харьковщине: заправки закрываются

Россияне уничтожили АЗС на Харьковщине: заправки закрываются

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 15:04
Удар по АЗС в Изюме: последствия российской атаки в Харьковской области
Разрушенная АЗС в Изюме. Фото: ГСЧС Харьковской области

В воскресенье, 5 июля, днем российские войска нанесли ракетный удар по Изюму в Харьковской области. Под обстрел попала автозаправочная станция, где возник крупный пожар. 

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.

Пожежні машини
Машины спасателей на месте попадания. Фото: ГСЧС

Россияне нанесли удар по АЗС

Спасатели сообщили, что в результате вражеского удара разрушено здание автозаправочной станции. Огонь охватил операторскую, газозаправочную станцию и автомобили. По данным ГСЧС, в результате атаки погиб один человек, ещё четверо пострадали. На месте продолжается ликвидация последствий удара.

В то же время источники Новини.LIVE в Изюмской МВА сообщают, что погибшим является 20-летний работник АЗС, который всего неделю назад устроился на работу. Официально личность погибшего пока не называют.

Обстрелы Изюма участились

Также журналистам Новини.LIVE в городской военной администрации сообщили, что в течение последней недели российские войска значительно усилили обстрелы Изюма. По предварительной информации, во время сегодняшней атаки враг применил реактивную систему залпового огня "Торнадо-С".

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АЗС временно закрывают

В связи с обстановкой безопасности, по информации источников Новини.LIVE в горсовете, до завтра в городе временно приостановлена работа всех автозаправочных станций. В дальнейшем на АЗС планируется оставить только отпуск топлива. Продажа кофе, продуктов и других сопутствующих товаров будет приостановлена.

Ранее Новини.LIVEсообщали, что в Харькове после российского удара частично разрушена автозаправочная станция в Индустриальном районе. Из-за шума холодильного оборудования работники не услышали приближение беспилотника и узнали об атаке только в момент удара.

Новини.LIVE также писали, что утром 5 июляроссияне с помощью беспилотника, предположительно типа "Италмас", атаковали Киевский район Харькова. По данным прокуратуры, попадание зафиксировали в дорожном покрытии недалеко от станции метро. В результате этого удара пострадали пять человек, среди них 18-летняя девушка.

АЗС Новости Харькова атака ракетный удар
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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