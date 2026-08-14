Трегубов объяснил активизацию действий РФ на Купянском направлении

Военные на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В последнее время российские войска активизировали свои действия на Купянском и Южно-Слобожанском направлениях. Оккупанты пытаются проникать в украинские позиции небольшими группами и расширять зоны контроля. В то же время на отдельных участках противник несет значительные потери и пока не может закрепить свои позиции.

О ситуации на фронте в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Россияне давят в районе Оскола

По словам Виктора Трегубова, активизация российских войск проявляется прежде всего в увеличении количества попыток проникновения в украинские позиции. На левом берегу Оскола оккупанты пытаются продвигаться от Песчаного в направлении Кучеровки и Купянского узла. Российские войска также пытаются разрезать украинский плацдарм на восточном берегу Оскола. Они атакуют примерно по его центру, чтобы разделить украинские позиции. В то же время количество боев на этом участке заметно возросло. Трегубов отметил, что еще недавно этот участок фронта был относительно спокойным, однако ситуация изменилась.

"Если еще недавно в Купянском районе была тихая зона, относительная зона нашей ответственности, то сейчас там снова может происходить по 10 боев в сутки. Это достаточно много для того региона", — сказал Виктор Трегубов.

На правом берегу Оскола россияне пытаются расширить контроль к северу от Купянска. Речь идет о направлениях Радьковки и Днепровки. Таким образом противник стремится получить возможность подходить к городу с севера. Отдельно пресс-секретарь рассказал о попытках россиян создать зону контроля в направлении Волчанска и продвигаться на юг. Среди других направлений он назвал Казачью Лопань и Белый Колодезь. По словам Трегубова, российские заявления о якобы захвате Белого Колодезя не соответствуют ситуации на местности.

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"Хотя там характерно то, что говорить о направлении Белого Колодца, пожалуй, не совсем корректно, поскольку россияне продвинулись там максимум до Покаляного", — пояснил пресс-секретарь.

Штурмы небольшими группами

На приграничном участке россияне также пытаются проникать на украинскую территорию небольшими группами. Трегубов пояснил, что такая тактика сейчас типична для оккупационных войск. По его словам, штурмовые группы могут состоять всего из нескольких военных. Их пытаются заводить в населенные пункты или на украинские позиции одну за другой. Пресс-секретарь рассказал, что стандартная российская штурмовая группа сейчас может состоять всего из двух человек.

"Штурмовая группа сейчас стандартно состоит из двух человек. Постоянно пытаются завести в тот или иной населенный пункт штурмовую группу", — рассказал Виктор Трегубов.

В то же время небольшие группы могут действовать с высокой интенсивностью. Поэтому за сутки таких попыток может быть много.

"Небольшими группами, но постоянно небольшими группами, но с высокой интенсивностью. Таких групп в день может быть много", — отметил пресс-секретарь.

Продолжительность пребывания таких военных на украинской территории сильно зависит от обстоятельств. Часть из них украинские бойцы уничтожают почти сразу после обнаружения. Другие могут скрываться дольше, если находят укрытие. Трегубов пояснил, что в отдельных случаях российские военные могут находиться на позициях довольно долго.

"Могут продержаться всего несколько минут до первого пролета. А могут, если им удалось преодолеть там определенное расстояние и где-то залезть в что-то, что их прикрывает, или хорошо спрятаться, то могут продержаться и неделями", — сказал он.

Прорывы у границы

Особое внимание Трегубов уделил участку фронта в районе Артильного и прилегающих населенных пунктов. Российские войска пытаются продвигаться узкими вклинениями, в частности вдоль лесополос и естественных укрытий. По словам спикера, такие позиции остаются уязвимыми для украинских дронов. Из-за этого продвижение без установления контроля над населенными пунктами не дает россиянам значительного преимущества. Трегубов отметил, что именно форма такого вклинения делает российские подразделения уязвимыми для ударов.

"Это вклинение само по себе длинное и узкое, поэтому они уязвимы для атак дронов", — отметил Виктор Трегубов.

По его словам, на данный момент речь не идет об эффективном контроле россиян над населенными пунктами на этом участке. Оккупанты пытаются закрепиться между ними, но несут потери. Пресс-секретарь подчеркнул, что россияне в основном пытаются продвигаться по лесополосам и другим участкам, которые позволяют скрыть их передвижение.

"Пока речь не идет об эффективном контроле над какими-либо населенными пунктами, пока речь идет просто о том, что они пытаются там вклиниваться где-то в лесополосах или вдоль русла реки", — пояснил Трегубов.

По его словам, такие действия невыгодны для российской армии из-за потерь личного состава.

Осенняя кампания РФ

Говорить о подготовке России к осенней кампании, по словам Трегубова, пока рано. Он считает, что больше о дальнейших планах российского командования станет ясно после выборов в РФ и возможного усиления мобилизации. Пресс-секретарь призвал пока не делать выводов относительно осеннего наступления, поскольку в настоящее время еще продолжается летняя кампания российской армии.

"Давайте пока переживем летнюю кампанию. На самом деле, мне кажется, что об осенней кампании мы будем говорить после российских выборов", — сказал Виктор Трегубов.

В то же время украинские военные уже замечают определенные изменения в состоянии российских подразделений. По словам пресс-секретаря, их укомплектованность сейчас ниже, чем в начале лета. Трегубов отметил, что российские войска постепенно истощаются, а уровень их укомплектованности снижается.

"Сейчас мы наблюдаем, что их войска немного истощаются. Их укомплектованность уже не такая высокая, как была в начале лета, когда в некоторых частях и подразделениях она достигала 80–90%", — отметил пресс-секретарь.

Что известно о военных КНДР

Отдельно пресс-секретарь прокомментировал информацию о возможном присутствии военных из Северной Кореи на фронте. По его словам, на украинском участке боевых действий северокорейские военные пока не играют заметной роли. В российских подразделениях их время от времени фиксируют, однако системным явлением это назвать нельзя. Трегубов уточнил, что информация о военных КНДР касалась прежде всего боевых действий на территории России, которая не входит в зону ответственности его группировки.

"У нас пока есть отдельные наемники, но это, скорее, больше похоже на людей, которых набирали, скажем так, частично методом кнута, которых просто загоняли, так или иначе, в эти контракты", — рассказал пресс-секретарь.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска пытаются одновременно действовать на нескольких участках у границы Харьковской и Сумской областей. Интенсивность атак на отдельных направлениях не слишком высока, но количество таких участков растет. В то же время прямого наступления на Харьков пока не наблюдается. Россияне пытаются расширить так называемую буферную зону вдоль границы.

Также Новини.LIVE писали, что российское Минобороны заявило о якобы захвате населенного пункта в Харьковской области. Российские пропагандистские ресурсы сразу же начали распространять эту информацию. Однако есть важная деталь: село Щербаковка было ликвидировано еще в 1997 году. То есть российские военные заявили о взятии населенного пункта, которого уже почти 30 лет не существует.