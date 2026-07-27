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Главная Харьков Россияне усиливают штурмы на Харьковщине: угроза прорыва

Россияне усиливают штурмы на Харьковщине: угроза прорыва

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 14:06
Ситуация на Волчанском направлении: что происходит сейчас
Военный на фронте. Иллюстративное фото: 48-я артиллерийская бригада

Российские войска активизировали штурмовые действия на севере Харьковской области, однако украинские военные не фиксируют существенного продвижения оккупантов. Захватчики пытаются действовать небольшими группами и используют тактику проникновения в тыл. В то же время из-за активного применения дронов расширяется так называемая «kill-зона», что затрудняет логистику и ротацию.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал Богдан Петренко, начальник отдела коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады.

Летнее наступление

На Южно-Слобожанском, Великобурлукском и Волчанском направлениях российские войска продолжают штурмовые действия. Погодные условия позволяют оккупантам активнее задействовать пехотные группы и пытаться продвигаться вперед.

В то же время, по словам начальника отдела коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады Богдана Петренко, реальных успехов на этом участке фронта у россиян нет. Их атаки осуществляются преимущественно небольшими тактическими группами, а главной заявленной целью остается создание так называемой буферной зоны у границы.

"Уже середина лета, а каких-либо существенных прорывов у россиян на нашем направлении нет. Но активизация происходит, потому что перед ними стоят соответствующие планы, и в рамках этой активизации они проводят штурмовые действия, бросают своих бойцов и действуют преимущественно небольшими тактическими группами", — отметил Петренко.

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Флаги вместо успехов

Оккупанты также используют тактику, которую военные называют "флаг втык". Российские бойцы пытаются проникнуть как можно дальше, установить флаг в определенной точке и выдать это за захват населенного пункта или значительное продвижение. По словам Петренко, такие действия повторяются регулярно. В то же время после появления российских военных в таких местах украинские силы наносят по ним удары. Военный также обратил внимание на российские сообщения о продвижении на сотни метров, которые не соответствуют реальной ситуации на линии фронта.

"Фактически перед их бойцами, скорее всего, стоит задача проникнуть в тыл, продвинуться куда-то дальше, зайти в какой-то населённый пункт и помахать там флагом. Но такая тактика продолжается именно для того, чтобы в условиях отсутствия конкретных практических результатов продемонстрировать, что такие результаты якобы есть. На практике линия соприкосновения не изменилась", — добавил начальник отдела коммуникаций.

Вовчанское направление

В районе Волчанска российские войска в течение длительного времени не добиваются значительного продвижения. Однако ситуация остается сложной из-за активного применения беспилотников и расширения зоны, в которой военные могут поражать цели на значительном расстоянии. Это влияет не только на штурмы, но и на снабжение и перемещение военных. Украинские защитники ищут другие способы доставки боеприпасов и провизии на позиции, в частности используют наземные роботизированные комплексы.

"Одной из тенденций, которую мы наблюдаем, является расширение так называемой kill-зоны. Если год назад некоторые места считались безопасными, то сейчас они фактически находятся в зоне поражения FPV-дронов, артиллерии или других средств. Мы понимаем, что это ограничивает логистику, но ищем средства и методы, чтобы доставлять снаряды и провиант на наши огневые позиции", — добавил Богдан Петренко.

Ротации под угрозой

Из-за большого количества российских дронов военным приходится тщательно планировать ротации. Перемещение между позициями может затягиваться на длительное время, а военные вынуждены ждать благоприятных погодных условий, чтобы снизить риск ударов. По словам Петренко, такая проблема касается не только ротаций. Российские ударные и разведывательные беспилотники постоянно затрудняют передвижение и работу украинских подразделений в прифронтовой зоне.

"Мы понимаем, что зона поражения увеличивается. На сегодняшний день существуют сложности, создаваемые российскими ударными дронами и их разведчиками. Поэтому ротации, конечно, происходят, но они требуют гораздо большего внимания к безопасности и погодным условиям", — отметил военный.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают использовать приграничные районы для воздушных атак по Украине. Значительное количество беспилотников фиксируется в небе над Сумской, Харьковской и Черниговской областями. В то же время на этих направлениях, по данным пограничников, нет признаков подготовки России к крупному наступлению с целью создания так называемой буферной зоны.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области вновь фиксируется обострение ситуации. Российские войска увеличили количество атак и пытаются найти слабые места в украинской обороне сразу на нескольких направлениях. Особенно сложной остается ситуация в районе Купянска, а также на Лиманском направлении и вблизи границы с Россией.

Харьковская область ситуация на фронте Вовчанск
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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