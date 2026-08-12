Россия заявила о захвате несуществующего села в Харьковской области

Техника РФ. Иллюстративное фото: российские СМИ

Российское Минобороны заявило о якобы захвате населенного пункта в Харьковской области. Российские пропагандистские ресурсы сразу же начали распространять эту информацию. Однако есть важная деталь: село Щербаковка было ликвидировано ещё в 1997 году. То есть российские военные заявили о взятии населённого пункта, которого уже почти 30 лет не существует.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Село ликвидировали

Речь идет о Щербаковке в Харьковской области. Населённый пункт ликвидировали в 1997 году, поскольку на тот момент там уже не осталось жителей. По состоянию на 2026 год Щербаковки как населенного пункта не существует. В то же время российское Минобороны внесло его в перечень якобы захваченных территорий.

Очередное заявление РФ

Эта ситуация стала еще одним примером российской пропаганды, которая пытается создать впечатление постоянного продвижения армии РФ на фронте. Российские военные и чиновники уже неоднократно заявляли о захвате украинских населенных пунктов, хотя эти утверждения не соответствовали действительности. В частности, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов ранее заявлял о полном захвате Купянска и Купянска-Вузлового. Украинская сторона опровергала эти заявления, а российские войска не установили над ними полного контроля.

Что известно о Щербаковке

Щербаковка — бывший населённый пункт в Харьковской области. В открытых источниках упоминается Щербаковка Дергачевского района, которая располагалась вблизи села Кудиевка, примерно в 2 км от границы с Россией.

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Ситуация на фронте

Российские войска усилили наступательные действия на Купянском направлении. По данным украинских военных, там произошло 15 атак противника. Захватчики пытались продвинуться вблизи Загризово и Куриловки, а также в направлении Радьковки и Петропавловки.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отразили 13 атак. Враг штурмовал в районе Лимана и Старицы, а также пытался продвинуться в сторону Хатного, Колодезного, Охримовки и Водяного.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска пытаются одновременно действовать на нескольких участках у границы Харьковской и Сумской областей. Интенсивность атак на отдельных направлениях не слишком высока, но количество таких участков растет. В то же время прямого наступления на Харьков пока не наблюдается. Россияне пытаются расширить так называемую буферную зону вдоль границы.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области российские войска продолжают оказывать давление на Вовчанском направлении. Для атак они всё больше полагаются на беспилотники, тогда как бронетехнику используют значительно реже. Россияне также применяют тактику выжженной земли, уничтожая леса и насаждения.