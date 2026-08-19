Россиянин издевался над семьей на Харьковщине: решение суда

Задержанный мужчина в зале суда. Фото иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Российского военного заочно приговорили к максимальному наказанию за издевательства над семьей во время оккупации Чугуевского района. Он угрожал местному жителю расстрелом, а впоследствии вместе с другими оккупантами угнал его автомобиль. Россияне использовали машину для развлечений и ездили по селу в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Угрожал расстрелом

В Харьковской прокуратуре уточняют, что речь идет о 30-летнем военнослужащем 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса Балтийского флота ВМС РФ. Преступления, которые рассматривались в суде, произошли в июне 2022 года, когда посёлок Новый Бурлук Чугуевского района находился под российской оккупацией.

По данным следователей, военный вместе с другими оккупантами с оружием пришел в дом местного жителя. Они начали обыскивать домовладение, а осужденный, угрожая хозяину расстрелом, требовал ключи от Ford Kuga. Однако мужчина заранее снял с автомобиля аккумулятор и спрятал его. Машина не завелась, что привело российских военных в ярость. Тогда оккупант навел на хозяина автомат и начал угрожать убийством.

"Долго ты будешь от нас убегать? Я тебя сейчас прибью", — процитировал слова российского военного потерпевший во время судебного разбирательства.

В тот раз оккупанты забрали ключи от машины и ушли, пообещав вернуться.

Вернулись за машиной

Через несколько дней мужчина вместе с семьёй уехал в Харьков, поскольку опасался за свою жизнь. Российские военные воспользовались их отсутствием, снова проникли в дом, нашли спрятанный аккумулятор и увезли Ford Kuga вместе с прицепом. По данным прокуратуры, похищенный автомобиль оккупанты использовали для развлечений. Местные жители неоднократно видели, как российские военные ездили на нём по селу в нетрезвом состоянии.

Это подтвердил и один из односельчан потерпевшего. Ранее россияне отобрали у него Hyundai Tucson, но примерно через месяц вернули уже неисправную машину.

"Мы нашли лучше — "Форд", — сказали ему оккупанты.

Мужчина понял, о каком автомобиле шла речь, поскольку Ford Kuga в селе был только у потерпевшего. Общую сумму причиненного владельцу ущерба оценили почти в полмиллиона гривен.

Семья боялась расправы

Жена пострадавшего рассказала в суде, что российские военные вели себя агрессивно и пытались остаться с ее мужем "один на один". Женщина кричала и плакала, поскольку уже знала о случаях насилия со стороны оккупантов в отношении других жителей села. По ее словам, людей избивали, издевались над ними и ломали ребра.

Какое наказание

Суд заочно признал российского военного виновным в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Ему назначили 12 лет лишения свободы — максимальное наказание по соответствующей редакции статьи УК Украины. В настоящее время осужденный скрывается от украинского правосудия и объявлен в розыск. Отсчет срока наказания начнется после его фактического задержания.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области задержали 33-летнего переселенца, которого подозревают в государственной измене. Известно, что в Изюме мужчина зарегистрировал 27 терминалов Starlink по поручению представителя РФ. По крайней мере один из них попал к российским военным, где его использовали для связи и управления ударными дронами.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове во время вызова медики оказались в опасной ситуации. 55-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения агрессивно набросился на бригаду скорой медицинской помощи. Инцидент произошел на улице Валентиновской. Медикам, которые приехали помочь мужчине, пришлось позаботиться о собственной безопасности.