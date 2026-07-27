Агенты ФСБ хотели убить украинских военных на «благотворительном мероприятии»

Задержание агентов ФСБ. Фото: Facebook.com/СБУ

Служба безопасности Украины задержала двух агентов российской ФСБ, которые пытались ликвидировать несколько десятков украинских военнослужащих в Харьковской области. Злоумышленники планировали устроить массовое отравление защитников во время специально организованной фиктивной благотворительной вечеринки. Благодаря оперативным действиям теракт удалось сорвать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины.

Ловушка для военных

Обоих фигурантов российские спецслужбы завербовали дистанционно через специализированные Telegram-каналы во время поиска легких заработков.

Сообщение СБУ в Facebook. Фото: скриншот

Сначала предатели выполняли тестовые задания по фотофиксации объектов и устроили поджог автомобиля Сил обороны, после чего получили приказ на убийство военнослужащих.

«По материалам дела, чтобы заманить украинских военных на «тематическое мероприятие», эти фигуранты арендовали дом за городом и разместили приглашения на вечеринку в ряде местных Telegram-каналов. По замыслу врага, во время проведения мероприятия агенты должны были подсыпать в напитки сильнодействующие вещества, употребление которых приводит к летальному исходу», — сообщили в СБУ.

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Задержание злоумышленников

Параллельно с подготовкой отравления фигуранты должны были взорвать железнодорожные пути для срыва поставок техники на передовую.

«Сотрудники военной контрразведки СБУ действовали на опережение и задержали одного из фигурантов, когда он переносил самодельное взрывное устройство (СВУ) в своем рюкзаке. Другая агентка, жительница Харьковской области, была задержана в арендованном доме, где она синтезировала компоненты для бомбы», — подчеркнули в пресс-службе СБУ.

Теперь задержанным грозит пожизненное лишение свободы с полной конфискацией имущества.

Ранее Новини.LIVE писали, что российская армия усилила атаки дронами на Харьковскую область. Россия в настоящее время внедряет новую тактику и активно использует участки границы, с которых почти ежедневно запускает ударные беспилотники по территории Харьковщины.

Также мы писали, что недавно российские войска нанесли удар по Харькову в середине дня. Вражеский дрон поразил гражданский легковой автомобиль, и в результате этого обстрела водитель транспортного средства погиб на месте.