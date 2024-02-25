Серия взрывов в Харькове — комментарий власти
25 февраля 2024 23:07
обновлено: 23:16
Сильный взрыв в ночное время. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы в Харькове в воскресенье, 25 февраля, прогремели около 23:00.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов .
Городской голова отметил, что в Харькове слышны взрывы. Он призывает местных жителей соблюдать осторожность.
В Украине продолжается воздушная тревога, охватившая ряд восточных областей. Опасность объявлена из-за угрозы баллистики.
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