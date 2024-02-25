Серия взрывов в Харькове — комментарий власти

Сильный взрыв в ночное время. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы в Харькове в воскресенье, 25 февраля, прогремели около 23:00.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов .

Городской голова отметил, что в Харькове слышны взрывы. Он призывает местных жителей соблюдать осторожность.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Игоря Терехова

В Украине продолжается воздушная тревога, охватившая ряд восточных областей. Опасность объявлена из-за угрозы баллистики.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...