Смертельная ночь на Харьковщине: дроны и авиабомбы били по селам

Пожар после нападения. Фото: Харьковская областная прокуратура

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Российские войска ночью атаковали Харьков и населенные пункты области с помощью дронов и авиабомб. В Балаклее погибла женщина, еще несколько человек пострадали. Повреждены жилые дома, автомобили, магазины и детский сад. Правоохранители фиксируют последствия очередных ударов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Удар по Балаклее

Около 02:50 российский беспилотник, предположительно типа "Герань-2", атаковал Балаклею Изюмского района. БПЛА попал в жилой сектор. В результате атаки погибла 56-летняя женщина. Ее 21-летняя дочь перенесла острую стрессовую реакцию. Также повреждены жилые дома и магазин.

Атака на Харьков

Около 01:00 беспилотник нанес удар по Основянскому району Харькова. Повреждения получили жилой дом и автомобили. Две женщины перенесли острую стрессовую реакцию.

Еще один удар произошел в 04:55. По предварительным данным, дрон типа "Молния" попал по территории недостроенного многоквартирного дома в Индустриальном районе города.

Авиабомбы по селу

Накануне, 23 июня около 22:50, российские войска сбросили три управляемые авиабомбы на поселок Шевченково Купянского района. В результате обстрела повреждены жилые дома, ясли-детский сад, магазины и другие здания. Ранение получила 68-летняя женщина.

Чем атаковали

В течение минувших суток российские войска активно применяли различные виды вооружения для нанесения ударов по Харьковской области. По данным областных властей, враг выпустил одну ракету, одну управляемую авиабомбу, восемь дронов типа "Герань-2" и 13 беспилотников "Молния". Кроме того, оккупанты использовали 10 FPV-дронов и еще 25 беспилотников, тип которых в настоящее время устанавливается.

Расследование атак

По фактам атак правоохранители возбудили уголовные дела по статье о военных преступлениях. Следователи и прокуроры продолжают фиксировать последствия обстрелов и собирать доказательства.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области саперы ГСЧС обезвредили авиабомбу весом 500 килограммов, которая не взорвалась после российского удара. Боеприпас упал на территорию частного домовладения в Дергачах. Из-за угрозы для людей специалистам пришлось провести сложную операцию по его извлечению. После этого бомбу безопасно уничтожили.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области трое мирных жителей подорвались на неизвестном взрывоопасном предмете во время прогулки возле остановки общественного транспорта. В результате взрыва один человек скончался на месте от полученных травм, а двое других получили тяжелые ранения. Трагедия произошла вблизи одного из деоккупированных сел Богодуховского района, где до сих пор сохраняется высокая минная опасность.