Сожженные дома и зерно: ситуация на Харьковщине после атак РФ

Последствия попадания в Лозовой. Фото: Сергей Зеленский

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

За прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и еще 19 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали шесть человек, больше всего — в Лозовской громаде. Разрушения зафиксированы в жилом секторе, на сельскохозяйственных предприятиях и объектах критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова, Изюмскую РВА и мэра Лозовой Сергея Зеленского.

Спасатели тушат пожар. Фото: ХОВА

В Харькове повреждены многоэтажные дома

По данным Олега Синегубова, в Харькове в результате российских ударов повреждены десять многоквартирных жилых домов. Острую стрессовую реакцию перенес 33-летний мужчина.

Всего за сутки российские войска применили в Харьковской области четыре ракеты, семь управляемых авиабомб, два БПЛА типа "Ланцет", три "Молнии", один FPV-дрон и еще 52 беспилотника, тип которых устанавливается.

Массированный обстрел Лозовской общины

Больше всего атак в Харьковской области за прошедшие сутки подверглась Лозовская громада. По данным ОВА, в Лозовой взрывные ранения получили мужчины в возрасте 33 и 34 лет. Острую стрессовую реакцию получили 40-летняя женщина и 48-летний мужчина.

В то же время мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил о трех пострадавших в Лозовской громаде и отметил, что один из раненых находится в тяжелом состоянии. Его доставили в областное медицинское учреждение.

"В течение дня в пятницу, 14 августа, враг массированно обстреливал Лозовскую общину. Удары пришлись на три населенных пункта. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, а также объекты критической инфраструктуры", — сообщил Сергей Зеленский.

Разрушенный дом. Фото: Сергей Зеленский

В Лозовском районе последствия атак зафиксированы сразу в нескольких населенных пунктах. В Лозовой повреждено хозяйственное сооружение, в Батюшках — два автомобиля, в Веселом — частный дом. В селе Орилька повреждено поле с пшеницей, а в Близнюках — складское здание.

Автомобиль сгорел дотла. Фото: Изюмская РВА

В Комаровке разрушены дома

Значительные повреждения зафиксированы в селе Комаровцы Оскильской громады Изюмского района. По уточненным данным районной военной администрации, российские войска атаковали населенный пункт управляемыми авиабомбами. В результате попаданий разрушены два жилых дома, еще 20 частных домовладений и два автомобиля повреждены. Люди не пострадали. Из-за обстрела часть села осталась без коммунальных услуг. Без электроснабжения находятся 115 абонентов, без газа — 53. Профильные службы работают над восстановлением сетей.

Последствия атаки на Харьковскую область. Фото: Изюмская РВА

В селе Пески-Радьковские Боровской громады в результате российского обстрела ранения получил 60-летний мужчина. Изюмская РГА уточняет, что населенный пункт атаковали из реактивной системы залпового огня. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

Дроны поразили предприятие

В селе Бугаевка Куньевской громады зафиксированы три попадания российских беспилотников по сельскохозяйственному предприятию. Повреждены складское помещение предприятия, коровник животноводческой фермы и склад сыроварни. Харьковская ОГА также сообщает о повреждении элеватора и скота. Люди не пострадали. В Изюмском районе российские удары также повредили дошкольное учреждение в Балаклее.

Обстрел Богодуховского района

В Богодуховском районе последствия атак зафиксированы в нескольких населенных пунктах. В Мурафе повреждены два складских помещения, зерноочистительная машина и 50 тонн зерна.

В Карасовке повреждены три частных дома, два хозяйственных постройки и церковь. В Золочеве повреждения получили два частных дома, две хозяйственные постройки и два автомобиля.

Поврежденный торговый центр

В Харьковском районе российские удары повредили торговый центр в Малой Даниловке и частный дом в Русских Тишках. В Купянском районе поврежден частный дом в Великом Бурлуке. В Чугуевском районе в Шестаковом поврежден автомобиль, а в Водяховке — два здания и два хозяйственных сооружения.

Выгоревший дом. Фото: Изюмская РВА

Ранее Новини.LIVE сообщали, что РФ в последнее время усилила активность на Купянском и Южно-Слобожанском направлениях. В частности, на левом берегу Оскола оккупанты пытаются продвигаться от Песчаного в направлении Кучеровки и Купянского узла. Российские войска также пытаются разрезать украинский плацдарм на восточном берегу Оскола. Они атакуют примерно по его центру, чтобы разделить украинские позиции. При этом количество боев на этом участке заметно возросло.

Также Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов во время рабочей поездки в Кропивницкий заявил о необходимости объединения украинских общин, государства и бизнеса для восстановления страны и возвращения людей. Он также подчеркнул важность поддержки переселенцев, молодежи и специалистов, которые могут уехать за границу.