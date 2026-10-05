Терехов прокомментировал стойкость Харькова в условиях ударов со стороны РФ

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: ihor_terekhov/Instagram

Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Харьков победил Путина. Мэр заявил, что гордится каждым харьковчанином. По его мнению, Харьков не зря называют столицей несокрушимости Украины.

Об этом сам Терехов рассказал журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко.

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Что сказал Терехов о несокрушимости Харькова

Мэр отметил, что даже те харьковчане, которые из-за российских атак были вынуждены уехать из родного города, душой остаются с Харьковом.

"Я горжусь каждым харьковчанином: каждым человеком, который остался в Харькове, который был вынужден уехать из Харькова, но душой и сердцем остается харьковчанином и остается с нами. Харьковчане непревзойденны, несокрушимы, и не зря Харьков называют столицей несокрушимости Украины", — сказал Терехов.

Что сказал о Харькове Владимир Зеленский

В комментарии журналистке «Новости.LIVE» глава государства 4 октября заявил, что Харьков выстоял, несмотря на близость врага, и поблагодарил харьковчан за стойкость.

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"Очень благодарен харьковчанам. Не смог (Путин, — Ред.) их сломить... Хотя я уверен в том, что для него это (захват Харькова, — Ред.) символично: первая столица Украины", — заявил Зеленский.

Как сообщал Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова, вечером 4 октября россияне обстреляли многоэтажку в Индустриальном районе Харькова. Продолжается поисково-спасательная операция. После атаки загорелись административное здание и автомобили.

Также Новини.LIVE писал, что жертвой удара РФ по Индустриальному району Харькова 4 октября стал мужчина среднего возраста. Еще восемь человек пострадали. Получили повреждения пять многоэтажек.