Терехов: Главное условие возвращения людей — устойчивый и долгосрочный мир и борьба с бедностью

председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад

Александр Шорохов Редактор

Главным условием возвращения украинцев домой, в частности в прифронтовые громады, является наступление прочного и справедливого мира, заявил мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов. Отдельным острым вызовом он назвал бедность, которая сегодня охватила треть украинских семей.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы АМПГ во время рабочего визита в Днепр.

План действий для каждого города

"У каждого города должен быть четкий план действий, четкий экономический проект, четкий проект возвращения людей. Для нас очень важно, чтобы к этому присоединились международные партнеры, к созданию таких проектов, которые станут якорем для того, чтобы люди возвращались", — отметил он.

Кроме того, Терехов назвал бедность одним из главных вызовов после войны.

"Она затрагивает сегодня всех, она выходит на первый план, кроме войны, конечно. Ведь сегодня каждая третья семья живет на грани бедности, и это недопустимо", — сказал он.

По словам главы Ассоциации, громады-члены АПМГ будут совместно продвигать пакет законодательных инициатив в поддержку населения. В частности, установление минимальной заработной платы на уровне 10 тысяч гривен и минимальной пенсии на уровне 6 тысяч гривен, снижение НДС на продукты первой необходимости до 5% и повышение доступности лекарственных средств.

"Я уверен, что будем поднимать эти вопросы перед центральной властью и отстаивать интересы прифронтовых городов и громад", – подчеркнул Игорь Терехов.

Также вместе со студентами, аспирантами и руководителями вузов он обсудил предложенные Ассоциацией изменения в проведении НМТ для выпускников с прифронтовых территорий, поддержку студенческих стартапов, кредитование молодежи и первое рабочее место.

"Сегодня нам нужен новый менеджмент для городов и государства. Молодёжь должна быть вовлечена в принятие государственных решений, стажировки, работу в муниципалитетах. Именно молодежи предстоит определять, какой будет Украина в будущем", — констатировал глава АПМГ и анонсировал проведение в сентябре Молодежного форума Ассоциации.

Особое внимание Терехов уделил промышленности, которая, по его мнению, должна стать одним из двигателей послевоенного восстановления Украины, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.

"Вы работаете и совершаете невероятное. Ваши предприятия созданы и развиваются уже в условиях полномасштабной войны, и это действительно мужественный шаг", – подчеркнул он.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, мэр Харькова Игорь Терехов выступил против привлечения иностранной рабочей силы. Он подчеркнул, что в Украине много людей, которым нужна работа. Это ветераны, переселенцы, молодежь и люди старшего возраста.

Также мы писали, что председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов заявил, что сегодня главной целью для Украины является достижение устойчивого мира. А своей личной миссией глава Харькова назвал сохранение людей и городов в стране.