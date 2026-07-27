Терехов назвал основные приоритеты бюджетной политики государства

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад

Иванна Чайка редактор политических новостей

Ассоциация прифронтовых городов и общин приступила к подготовке пакета законодательных и бюджетных инициатив. Их планируется представить новому составу правительства и парламента.

Об этом во время заседания правления АПМГ заявил председатель Ассоциации Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Терехов предложил снизить налог на прибыль для предприятий, расположенных вблизи фронта

Терехов подчеркнул, что после обновления правительства Ассоциация должна активизировать работу над консолидированными предложениями от общин, ведь сегодня АПМГ объединяет более 300 общин.

Терехов представил три ключевых направления работы: комплексная поддержка прифронтовых общин, новая государственная политика в отношении внутренне перемещенных лиц и формирование общей позиции в бюджетном процессе на 2027–2029 годы.

Что касается поддержки прифронтового бизнеса, он подчеркнул необходимость экономических стимулов.

"Бизнес покидает прифронтовые территории не из-за отсутствия патриотизма. Он уезжает тогда, когда государство оставляет его наедине с войной", — отметил глава АМПГ.

Также он предложил снизить ставку налога на прибыль для предприятий, работающих на территориях боевых действий, если те уплачивают не менее 90% местных налогов в бюджет общины.

Кроме того, он предлагает расширить доступ к государственным кредитным гарантиям, повысив предельный годовой доход предприятий с 50 до 100 миллионов гривен.

Что касается политики в отношении внутренне перемещенных лиц, Терехов заявил о необходимости смены вектора с администрирования статуса на интеграцию людей в новые общины.

"Люди не должны годами жить между "уже не дома" и "еще не дома". Государственная политика в отношении внутренне перемещенных лиц должна быть направлена не на администрирование статуса переселенца, а на как можно более быстрое возвращение человека к полноценной жизни", — подчеркнул руководитель АПМГ.

Среди инициатив — единая система сопровождения ВПЛ с логистическими центрами, увеличение помощи переселенцам до 4,5 тысячи гривен в течение первых шести месяцев независимо от дохода семьи и дополнительный механизм поступления в вузы в прифронтовых городах для молодежи, не сдавшей НМТ.

Говоря о бюджетном процессе, Терехов заявил, что борьба с бедностью должна стать одним из главных приоритетов наряду с финансированием Сил обороны. Он предложил снизить НДС до 5% на продукты питания, лекарства и детские товары, а также повысить минимальную зарплату до 10 тысяч гривен и минимальную пенсию до 6 тысяч гривен с 1 января 2027 года.

Особое внимание Игорь Терехов уделил финансированию безопасности общин, предложив отменить требование софинансирования проектов для территорий активных боевых действий и снизить его до 5% для территорий возможных боевых действий.

"Сила нашей Ассоциации в том, что мы представляем весь украинский прифронт. Именно поэтому наш голос должен звучать как единая консолидированная позиция сотен общин. От этого зависит, сможем ли мы сохранить людей, которые продолжают жить и работать у фронта", — подытожил глава Ассоциации.

Как сообщали Новини.LIVE, Харьков стал первым украинским городом, который в широких масштабах внедрил обучение в специально оборудованных подземных школах и на базе метрополитена. В настоящее время в городе функционируют девять таких образовательных пространств, а мэр Игорь Терехов подчеркнул, что этот опыт является уникальным и не имеет аналогов в мире. Он также сообщил о планах расширения сети: уже подготовлено к открытию еще одно подземное учебное заведение, рассчитанное на 1200 школьников.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что экономист Алексей Кущ положительно оценил предложение Игоря Терехова снизить НДС на социально значимые продукты до 5%. По словам эксперта, такой механизм позволит замедлить рост цен на продовольственные товары, укрепить покупательную способность граждан и станет одним из шагов в борьбе с бедностью. Он добавил, что дифференцированные ставки НДС давно применяются во многих странах ЕС, в частности в Польше, где такая практика уже доказала свою эффективность.