Терехов обсудил в Гданьске вопросы энергетической поддержки Харькова

Игорь Терехов и Артур Лорковский. Фото: Харьковский городской совет

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Харьков остается приоритетным партнером для Секретариата Энергетического сообщества, который уже передал городу оборудование на сумму 20 млн евро. Новые шаги по обеспечению энергетической устойчивости города обсудили Игорь Терехов и Артур Лорковский на встрече в Гданьске.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, передает Новини.LIVE.

Харьков получил 20 млн евро поддержки от партнеров на развитие энергетики

В рамках международной конференции URC 2026, проходящей в Гданьске, мэр Харькова Игорь Терехов провел рабочую встречу с представителями Секретариата Энергетического сообщества. Делегацию доноров возглавил директор структуры Артур Лорковский. Основной темой переговоров стало обеспечение энергетической устойчивости Харькова, подготовка к предстоящему отопительному сезону, а также вопросы поиска дополнительных финансовых ресурсов для нужд города.

Представители Секретариата подчеркнули, что Харьков и область продолжают играть роль ключевых партнеров в рамках реализации программ помощи. Как отметили доноры, они уже передали городу различное оборудование на общую сумму 20 миллионов евро.

Игорь Терехов выразил благодарность международным партнерам за системную поддержку, подчеркнув, что именно благодаря получению генерирующих мощностей и специального оборудования Харьков смог успешно пережить предыдущий, чрезвычайно сложный зимний период.

«Мы ежедневно сталкиваемся с разрушениями и новыми вызовами. Но город работает, люди возвращаются, и мы обязаны обеспечить им тепло, воду, свет и нормальные условия для жизни. Именно поэтому поддержка партнеров для нас сегодня имеет решающее значение», — отметил Игорь Терехов.

Харьков укрепляет свою энергетическую безопасность благодаря углублению сотрудничества с ЕБРР и ЕС. 25 июня городские власти объявили о привлечении 47 млн евро внешней помощи, из которых 32 млн евро будут направлены на модернизацию теплоснабжения. Полученные средства, включающие кредитные линии и 17 млн евро безвозвратного гранта, позволят городу не только пережить следующий отопительный сезон, но и системно обновить сети, ставшие мишенью для врага.

А 6 июня во время визита в Ровно мэр подчеркнул, что совершенствование проекта «энергетического острова» является первоочередной задачей, ведь именно благодаря ему Харьков избежал блэкаутов прошлой зимой. Город уже инвестировал в подготовку 500 млн гривен собственных средств, а теперь, с привлечением международного капитала, темпы работ существенно ускорятся.