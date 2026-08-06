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Главная Харьков Терехов предлагает существенно повысить минимальную зарплату и пенсию

Терехов предлагает существенно повысить минимальную зарплату и пенсию

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 18:48
Терехов предлагает повысить минимальную зарплату до 10 тысяч гривен и пенсию до 6 тысяч
Игорь Терехов. Фото: Facebook/Игорь Терехов

Ассоциация прифронтовых городов и громад под руководством Игоря Терехова подготовила и передала Кабинету Министров пакет из 130 законодательных и бюджетных инициатив. По словам председателя АПМГ, одним из ключевых приоритетов государственной политики в условиях войны должно стать благосостояние украинцев.

Об этом сообщается на сайте АПМГ, передает Новини.LIVE.

Терехов призвал сделать борьбу с бедностью приоритетом государственной политики

"Я считаю, что наряду с финансированием Сил обороны одним из главных приоритетов государственной политики должна стать борьба с бедностью. О состоянии экономики часто судят по макроэкономическим показателям. Но для большинства украинских семей все гораздо проще: человек приходит в магазин и видит, что с каждым месяцем может купить все меньше.  Дорожают продукты, лекарства, топливо, а в конечном итоге каждое такое подорожание оплачивает обычная украинская семья. В 2025 году уровень бедности в Украине составлял почти 37 процентов – значительно больше, чем до начала полномасштабной войны. Это означает, что борьба с бедностью уже не может оставаться лишь одним из направлений социальной политики. Она должна стать одним из главных критериев всех экономических и бюджетных решений государства", – отметил Терехов.

Одним из главных блоков предложений является повышение уровня жизни украинцев. В частности, предлагается уже с 2027 года установить минимальную заработную плату на уровне не менее 10 тысяч гривен, повысить минимальную пенсию до 6 тысяч гривен, пересмотреть социальные стандарты в соответствии с реальной стоимостью жизни, а также ввести пониженную ставку НДС в размере 5% на социально значимые продукты питания, лекарственные средства и другие товары первой необходимости.

"Работающий человек не должен жить от зарплаты до зарплаты, а пенсионер — выбирать между едой и лекарствами. Нужны новые ориентиры в политике минимальной заработной платы и пенсии. Необходимо последовательно сокращать разрыв между доходами людей и реальной стоимостью жизни. Заработной платы должно хватать на достойную жизнь, а пенсия должна быть оценкой многолетнего труда человека, а не выплатой, которой недостаточно даже для удовлетворения базовых потребностей", — заявил глава АПМГ.

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Отдельный пакет инициатив касается поддержки внутренне перемещенных лиц. Игорь Терехов предлагает законодательно определить маршрут ВПЛ — от эвакуации до полноценной интеграции в громаде, увеличить помощь на проживание до 4500 гривен, гарантировать ее выплату в течение первых шести месяцев после эвакуации, развивать социальное жилье, субсидируемую аренду и доступную ипотеку, а также ввести механизм компенсации за фактически недоступное жилье.

Также значительный блок предложений касается политики в отношении ветеранов, образования, медицины и социальной сферы. Особое внимание уделено людям, обеспечивающим жизнедеятельность прифронтовых территорий.

"Все эти предложения можно обсуждать, уточнять и совершенствовать. Но я убежден, что все мы согласимся с главным – прифронтовые громады, вынужденные переселенцы и люди, которые продолжают работать под обстрелами, нуждаются не в отдельных разовых решениях, а в целостной государственной политике", – резюмировал Игорь Терехов.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова и председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов предложил ввести особый порядок расчета страхового стажа для людей, работающих на прифронтовых территориях. В частности, он считает, что один год такой работы должен засчитываться как два года страхового стажа.

Как сообщали Новини.LIVE, Игорь Терехов подчеркивал, что возвращение украинцев в свои дома, в частности в прифронтовые громады, возможно лишь при условии установления долгосрочного и справедливого мира. В то же время он назвал одним из самых серьезных вызовов для страны рост уровня бедности, которая в настоящее время затрагивает значительную часть украинских семей.

пенсии Игорь Терехов заработок
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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