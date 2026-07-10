Терехов рассказал о новых угрозах и защите Харькова

Последствия удара по АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Харьков продолжает жить под постоянной угрозой российских атак. Прошлая неделя стала одной из самых тяжелых для города из-за ударов КАБами, ракетами, FPV-дронами и ударными беспилотниками. В то же время в городе готовятся к новым вызовам и усиливают защиту от дронов.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Угроза не исчезла

Несмотря на то, что эта ночь в Харькове прошла без обстрелов, это не означает, что ситуация стала безопаснее. По словам мэра, последние дни были чрезвычайно сложными: россияне наносили удары по городу управляемыми авиабомбами, ракетами, FPV-дронами и различными типами ударных беспилотников. В результате атак погибли мирные жители, были повреждены многоэтажки, частные дома и автозаправочные станции.

"Действительно, сегодня ночью обстрелов не было, но это исключение. Впереди тяжелые дни, и мы это прекрасно понимаем, ведь эта неделя была очень-очень тяжелой для Харькова. К сожалению, был обстрел многоэтажного жилого дома, тогда погибли два человека, сильно пострадал частный сектор, есть погибшие на автозаправочных станциях. Не хочу, чтобы у харьковчан и украинцев были такие иллюзии, но нужно быть очень осторожными, ведь угроза постоянна", — отметил Терехов.

Защита от дронов

Одной из новых угроз для Харькова стали FPV-дроны на оптоволокне. Они могут преодолевать десятки километров и уже достигают города. Именно поэтому власти совместно с военными рассматривают возможность установки антидроновых сетей на отдельных участках. В то же время мэр подчеркивает, что такое решение не защитит от всех видов российского оружия.

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"Дроны на оптоволокне начали залетать в город Харьков. Сегодня их дальность составляет примерно 40 километров, поэтому Харьков оказался в зоне досягаемости этих дронов. Что касается сеток, то мы очень тесно сотрудничаем с военными. Именно военные и областная военная администрация принимают окончательное решение относительно мест, которые необходимо закрыть антидроновыми сетками. Уже есть определенные направления, где такая работа планируется", — заявил мэр.

Терехов подчеркнул, что антидроновые сетки не стоит воспринимать как универсальный способ защиты. Они могут быть эффективны лишь против отдельных типов беспилотников, тогда как от авиабомб или ракет не спасут.

"Сетки — это не панацея от всех бед. Когда прилетает "Шахед", реактивный "Шахед", КАБ или ракета, они не могут помочь. Но это нужно делать, и мы будем помогать военной администрации и нашим военным. Сейчас появляются и новые угрозы, в частности ракеты "Бандероль", которые могут преодолевать примерно 500 километров, поэтому очень большая часть Украины может оказаться под такой угрозой", — добавил Игорь Терехов.

Воздушные тревоги

В последнее время Харьков снова начали атаковать управляемыми авиабомбами. Из-за этого у горожан возник вопрос, нужно ли менять систему оповещения. Мэр заверил, что алгоритмы уже давно отработаны, а соответствующие службы оперативно реагируют на каждую угрозу. В то же время он призвал жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Для Харькова, к сожалению, КАБы — это не новый тип угрозы. Был определенный период, когда они не долетали до города, но сейчас мы снова сталкиваемся с этой опасностью. Что касается воздушных тревог, то у нас уже отработан алгоритм. Ситуационный центр четко отслеживает угрозы и своевременно подает сигнал воздушной тревоги. Очень хочу обратиться к харьковчанам и всем, кто сейчас находится в городе: прислушивайтесь к сигналам, спускайтесь в укрытия, метро или хотя бы на нижние этажи зданий, чтобы сохранить свою жизнь", — сказал мэр Харькова.

Топливо под ударом

Российские войска всё чаще атакуют автозаправочные станции Харькова. По словам мэра, это делается не случайно: враг пытается сорвать логистику, создать дефицит топлива и посеять панику среди людей. В то же время в городской администрации уверяют, что пока ситуация остается под контролем, а АЗС продолжают работать.

"Хочу сказать, что никакой паники нет. Да, сегодня враг всё чаще атакует автозаправочные станции. Это целенаправленные удары, цель которых — посеять панику, создать дефицит топлива и нарушить логистику. Но сегодня ситуация в Харькове стабильна. Мы сотрудничаем с руководством и владельцами автозаправочных станций, поэтому никакого дефицита топлива в городе нет", — заявил Терехов.

Как сообщали Новини.LIVE, россияне в ночь на 10 июля атаковали дронами город Валки Харьковской области. В результате вражеского обстрела возник пожар, повреждены дома. Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram заявил, что в результате обстрела один человек погиб и еще трое пострадали.

Также Новини.LIVE писали, что в Шевченковском районе Харькова российский ударный беспилотник попал в территорию автозаправочной станции. В результате атаки на месте возник пожар.