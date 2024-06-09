Трагическая история Саши, потерявшего ногу в результате прилета на Харьковщине

Мальчик, потерявший ногу в результате вражеской атаки на Харьковщине. Фото: Охматдет

В результате прилета на Харьковщине пострадали двое детей. Одиннадцатилетний Саша потерял ногу, а его сестричка погибла. Пока мальчик находится во Львове, где его протезировали и он привыкает к новой ножке, мечтая вернуться домой.

Об этом сообщила национальная детская специализированная больница "Охматдет" .

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История Саши из Харьковщины

В январе 2024 года Саша и его двоюродная сестренка Алина отправились в продуктовый магазин в своем родном селе Малый Бурлук Харьковской области. В это время русские войска начали обстрел региона и рядом с детьми упал вражеский снаряд.

Дети получили тяжелые травмы. Саша до сих пор вспоминает, как в тот день держал свою оторванную ногу прижатой к телу, лишь бы не стечь кровью.

Саша из Харьковщины, потерявший ногу в результате вражеского удара. Фото: Охматдет

Первую помощь мальчик получил от украинских военных, вскоре прибывших к месту трагедии. Они наложили жгут на его ногу и на собственном авто поспешили навстречу скорой, чтобы не потерять ни драгоценной минуты.

В результате прилета Саша потерял ногу, но ему удалось сохранить жизнь. Его же сестренка Алина скончалась спустя 10 дней пребывания в реанимации.

Мальчик находится в реабилитации. Фото: Охматдет

Лечение Саши

Находясь в Харькове, 10-летний Саша перенес много операций. Затем его перевели на лечение и реабилитацию в столичный Охматдет. Он находился в отделении ортопедии и травматологии, где его ждали ряд хирургических вмешательств, восстановление, занятия с физическим терапевтом, работа с психологом.

Восстановление Саши в больнице. Фото: Охматдет

"За время пребывания в нашей больнице мальчик адаптировался к новой жизни, подружился с другими детьми, познакомился с известными людьми, побывал в салоне красоты и посетил множество активностей. Саша стал примером несгибаемости, оптимизма и мужества. ребенком, который, несмотря на все пережитое, вдохновляет и дарит радость другим.

Саша празднует 11-летие в больнице. Фото: Охматдет

На лечении в национальной детской специализированной больнице "Охматдет" Саша находился более трех месяцев. За это время в больнице он успел перенести несколько операций, завести новых друзей, отпраздновать свое 11-летие, сменить прическу и привыкнуть к новой жизни – с ампутацией ножки.

11-летний Саша в больнице. Фото: Охматдет

Пока мальчик находится во Львове, где его уже протезировали. Он привыкает к протезу и мечтает о возвращении домой.

Напомним, во Львове спасли мальчика, который родился с весом меньше килограмма. Он появился на свет на 28 неделе беременности с массой тела 960 г и ростом 36 см. К моменту выписки мальчик провел в больнице 60 дней.

Мы писали, что полицейские расследуют обстоятельства трагической гибели 10-летнего мальчика на водоеме в Раздельнянском районе Одесской области. Известно, что малолетний был на отдыхе у местного пруда с отцом.