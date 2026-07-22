Туман и переменная облачность: погода на завтра на Харьковщине

Ребята идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В середине недели в Харьковской области будет стоять спокойная и относительно сухая погода. Синоптики прогнозируют день без значительных осадков с утренним туманом, однако предупреждают, что уже через сутки в регион вернутся кратковременные летние дожди с грозами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 23 июля

В четверг в Харьковской области ожидается переменная облачность. Ветер будет северо-западным со скоростью 3–8 м/с.

По области: без значительных осадков, ночью и утром слабый туман. Температура воздуха составит ночью +11…+16°. Днем столбики термометров поднимутся до +22…+27°.

В Харькове: ночная температура будет в пределах +12…+14°, а днем воздух прогреется до +22…+24°. Осадков не предвидится, однако ночью и утром возможен слабый туман.

Пожарная опасность в регионе

На фоне умеренно теплой погоды ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, на 23 июля уровень угрозы существенно различается в зависимости от района. Так, в Харькове, Великом Бурлуке и Лозовой по-прежнему действует высокий (четвертый) класс опасности. Средний уровень прогнозируется для Слобожанского и Берестина. В то же время в Золочеве, Богодухове и Изюме зафиксирован низкий класс пожарной опасности, а в Коломаке угроза отсутствует — там наблюдается зеленый (первый) уровень. Несмотря на отсутствие сильной жары, спасатели просят жителей зон повышенного риска быть бдительными.

Прогноз на 24–27 июля

Сухая погода продлится недолго, и уже вскоре в регион снова вернутся кратковременные осадки:

24 июля: ожидается переменная облачность. Ночью осадков не предвидится, а утром и днем пройдет кратковременный дождь, местами прогремит гроза. Ветер сменится на северный, 5–10 м/с. Воздух ночью прогреется до +12…+17°, а днем ожидается +22…+27°.

25 июля: в регионе сохранится переменная облачность. Ночью без значительных осадков, днём местами возможен небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер северный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16°, а днем прогреется до +23…+28°.

26 июля: прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночью ожидается +14…+19°, а днем термометры покажут +22…+27°.

27 июля: ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер сменит направление на западный, 5–10 м/с. Ночная температура составит +13…+18°, а днем столбики термометров покажут по-настоящему жаркие +28…+33°.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги. Кроме того, рядом с зоной отдыха уже работает детская площадка.