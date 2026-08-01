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Главная Харьков Туман и резкое потепление: погода на Харьковщине завтра

Туман и резкое потепление: погода на Харьковщине завтра

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 18:13
Погода в Харькове и области: прогноз на 2 августа и на неделю
Люди на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Солнечная, сухая и жаркая погода продолжает царить в Харьковской области. На этой неделе осадков не ожидается, однако утром и ночью жителям региона следует быть осторожными из-за тумана. Синоптики предупреждают, что это лишь начало сильной жары, которая достигнет своего пика в течение следующей недели.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 2 августа

В воскресенье в Харьковской области ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер будет северо-восточным со скоростью 3–8 м/с.

  • По области: ночью температура воздуха составит +13…+18 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +28…+33 °С.
  • В Харькове: осадков не ожидается, ночью и утром слабый туман. Ночная температура воздуха будет в пределах +14…+16 °С, а днем воздух прогреется до +30…+32 °С.

Пожарная опасность в регионе

На фоне сухой и жаркой погоды ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, на 2 августа уровень угрозы существенно различается в зависимости от района. Так, в Золочеве, Богодухове и Лозовой объявлен чрезвычайный (пятый) класс опасности. Высокий (четвёртый) уровень зафиксирован в Слобожанском. Средний уровень прогнозируется для Харькова, Коломака, Великого Бурлука и Берестина. В то же время в Изюме угроза минимальна — там зафиксирован низкий класс пожарной опасности. Несмотря на отсутствие осадков, спасатели призывают жителей зон повышенного риска быть крайне осторожными с огнем.

Прогноз на 3–10 августа

Жара в регионе будет усиливаться с каждым днём, а в середине недели возможны кратковременные дожди:

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  • 3 августа: ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха составит ночью +14…+19 °С, а днём прогреется до +30…+35 °С.
  • 4 августа: сохранится переменная облачность без значительных осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночью ожидается +17…+22 °С, а днем столбики термометров покажут +30…+35 °С.
  • 5 августа: ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер северный, 5–10 м/с. Ночная температура составит +18…+23 °С, а днем воздух прогреется до +31…+36 °С.

По предварительному прогнозу Украинского гидрометцентра, 6 августа в Харьковской области ожидается жаркая, преимущественно сухая погода с ночной температурой +17…+24 °С и сильной жарой днем — до +35…+39 °С. В течение 7–10 августа возможны отдельные кратковременные дожди с грозами, которые принесут ослабление жары на 3–9 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги.

Также Новини.LIVE писали, что Харьков вошел в число городов Украины с наибольшими поступлениями от местных налогов и сборов. Несмотря на постоянные российские обстрелы, город занял четвертое место в общем рейтинге. Таких результатов удалось достичь благодаря сохранению экономической активности и собственных бюджетных поступлений.

Харьков Харьковская область прогноз погоды
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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