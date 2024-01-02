Взрывы в Харькове 2 января — на город летят ракеты

Дым от взрыва. Фото иллюстративное: Факты

Сегодня взрывы прогремели также в Харькове. Оккупанты ударили по городу ракетами. Воздушная тревога раздается во всех областях Украины.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обновлено 08:05. Игорь Терехов сообщил, что есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там сейчас пожар, на место выехали спасатели. Информация о пострадавших сейчас уточняется.

Обновлено 07:57. В Харькове слышны повторные взрывы. По предварительной информации, оккупанты обстреливают город ракетами С-300.

Синегубов рассказал, что сегодня утром оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову.

В то же время мэр города Игорь Терехов подчеркнул, что сейчас Харьков под массированным ракетным ударом. Очень опасно находиться вне укрытия.

Напомним, сегодня утром по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара. Впоследствии взрывы прогремели также в Киеве.