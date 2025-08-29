Взрыв в Харькове вечером 29 августа — первые детали

Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich

Взрыв в Харькове прогремел вечером 29 августа. Сейчас в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских дронов.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

Взрыв в Харькове

Информация о взрыве появилась около 22:12.

Сообщение о взрыве в Харькове. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали харьковчан об угрозе применения ударных дронов с востока.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Один из мониторинговых Telegram-каналов показал примерную карту движения ударных дронов по состоянию на 21:49.

Движение российских дронов. Фото: Monitor

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:20. Фото: alerts.in.ua

Напомним, около 21:40 мощные взрывы прогремели в Киевской области. В регионе работали силы ПВО.

Кроме того, 29 августа российские оккупанты обстреляли Запорожскую область, ранив 70-летнего мужчину и годовалого ребенка.