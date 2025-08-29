Взрыв в Харькове вечером 29 августа — первые детали

В Харькове слышен громкий взрыв — что известно
Взрыв в Харькове прогремел вечером 29 августа. Сейчас в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских дронов.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.
Взрыв в Харькове
Информация о взрыве появилась около 22:12.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали харьковчан об угрозе применения ударных дронов с востока.
Один из мониторинговых Telegram-каналов показал примерную карту движения ударных дронов по состоянию на 21:49.
Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:
Напомним, около 21:40 мощные взрывы прогремели в Киевской области. В регионе работали силы ПВО.
Кроме того, 29 августа российские оккупанты обстреляли Запорожскую область, ранив 70-летнего мужчину и годовалого ребенка.
Читайте Новини.LIVE!