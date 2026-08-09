Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове после атаки РФ отселяют жильцов разрушенных квартир

В Харькове после атаки РФ отселяют жильцов разрушенных квартир

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 16:38
Атака на Харьков: из поврежденного дома спасли младенца
Спасатель помогает мужчине. Фото: ГСЧС

В Харькове продолжают ликвидировать последствия утренней российской атаки 9 августа. Основные работы ведутся возле поврежденного многоэтажного дома в Салтовском районе, где под завалами еще могут находиться люди. Известно об одном погибшем и почти 40 пострадавших.

О ситуации сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Удар по Харькову

Поисково-спасательная операция в Салтовском районе продолжается. По словам Игоря Терехова, один из российских боеприпасов попал в жилой многоэтажный дом. В многоэтажке полностью разрушены четыре квартиры. Коммунальщики уже восстановили электроснабжение и устраняют повреждения в контурах здания. Шесть семей обратились к городским властям с просьбой о временном отселении.

"Под завалами еще могут находиться люди. Сейчас работают спасатели и коммунальщики. Четыре квартиры здесь полностью разрушены. Шесть семей обратились с просьбой о переселении. Будем размещать их в общежитиях, уже перевозим вещи", — сообщил Терехов.

По последним данным мэра, в результате атаки погиб один мужчина, еще 37 человек получили ранения. Один человек находится в очень тяжелом состоянии.

Читайте также:

Спасли семью с младенцем

В первые минуты после российского удара полицейские вместе со спасателями эвакуируют людей из поврежденного многоэтажного дома. Среди тех, кого удалось вывести из здания, — семья с младенцем и мужчина, передвигающийся на инвалидной коляске.

По информации главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского, на данный момент известно уже о почти 40 пострадавших.

"В первые минуты после обстрела полицейские и спасатели эвакуировали жителей из поврежденного дома. Среди спасенных — семья с младенцем и мужчина в инвалидном кресле", — сообщил Выгивский.

На месте атаки также развернули мобильный сервисный центр МВД. Люди, которые в результате удара потеряли или повредили документы, могут оперативно обратиться для их восстановления. По словам Выгивского, администраторы центра уже предоставили десятки консультаций.

Что известно о нападении на Харьков 9 августа

Российские войска атаковали Харьков утром 9 августа. Всего в городе зафиксировали три попадания. По предварительной информации, для удара враг применил баражирующие боеприпасы типа "Бандероль".

Прямое попадание пришлось на десятиэтажный жилой дом в Салтовском районе. В результате удара были разрушены перекрытия между седьмым и десятым этажами. Там возник пожар. Еще одна ракета попала в открытую местность неподалеку, другая — в трехэтажное складское здание, где также вспыхнул пожар.

Повреждения получили и соседние жилые дома. Городские власти сообщали о 15 поврежденных многоэтажках. Спасатели ликвидируют все очаги пожаров, однако аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Белом Колодце мирные жители уже не могут самостоятельно покинуть поселок. Российские дроны и другие средства поражения постоянно контролируют дороги и подъезды к населенному пункту. Любое движение может сразу привлечь внимание врага, поэтому людям приходится ждать помощи военных.

Также Новини.LIVE сообщали, что российская армия атаковала железнодорожную станцию Лозовая 6 августа. В результате удара пострадали 11 человек. Двое железнодорожников, получившие тяжелые ранения, несмотря на усилия медиков, скончались. Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Харьковской, Днепропетровской областях и на Запорожском направлении "Укрзализныця" временно изменила маршруты ряда поездов. Для части пассажиров организовали автобусные трансферы и пересадки на электрички. Кроме того, отдельные рейсы будут задерживаться, а некоторые поезда временно будут курсировать по сокращенному маршруту.

обстрелы Новости Харькова атака
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации