Атака на Харьков: из поврежденного дома спасли младенца

Спасатель помогает мужчине. Фото: ГСЧС

В Харькове продолжают ликвидировать последствия утренней российской атаки 9 августа. Основные работы ведутся возле поврежденного многоэтажного дома в Салтовском районе, где под завалами еще могут находиться люди. Известно об одном погибшем и почти 40 пострадавших.

О ситуации сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Удар по Харькову

Поисково-спасательная операция в Салтовском районе продолжается. По словам Игоря Терехова, один из российских боеприпасов попал в жилой многоэтажный дом. В многоэтажке полностью разрушены четыре квартиры. Коммунальщики уже восстановили электроснабжение и устраняют повреждения в контурах здания. Шесть семей обратились к городским властям с просьбой о временном отселении.

"Под завалами еще могут находиться люди. Сейчас работают спасатели и коммунальщики. Четыре квартиры здесь полностью разрушены. Шесть семей обратились с просьбой о переселении. Будем размещать их в общежитиях, уже перевозим вещи", — сообщил Терехов.

По последним данным мэра, в результате атаки погиб один мужчина, еще 37 человек получили ранения. Один человек находится в очень тяжелом состоянии.

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Спасли семью с младенцем

В первые минуты после российского удара полицейские вместе со спасателями эвакуируют людей из поврежденного многоэтажного дома. Среди тех, кого удалось вывести из здания, — семья с младенцем и мужчина, передвигающийся на инвалидной коляске.

По информации главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского, на данный момент известно уже о почти 40 пострадавших.

"В первые минуты после обстрела полицейские и спасатели эвакуировали жителей из поврежденного дома. Среди спасенных — семья с младенцем и мужчина в инвалидном кресле", — сообщил Выгивский.

На месте атаки также развернули мобильный сервисный центр МВД. Люди, которые в результате удара потеряли или повредили документы, могут оперативно обратиться для их восстановления. По словам Выгивского, администраторы центра уже предоставили десятки консультаций.

Что известно о нападении на Харьков 9 августа

Российские войска атаковали Харьков утром 9 августа. Всего в городе зафиксировали три попадания. По предварительной информации, для удара враг применил баражирующие боеприпасы типа "Бандероль".

Прямое попадание пришлось на десятиэтажный жилой дом в Салтовском районе. В результате удара были разрушены перекрытия между седьмым и десятым этажами. Там возник пожар. Еще одна ракета попала в открытую местность неподалеку, другая — в трехэтажное складское здание, где также вспыхнул пожар.

Повреждения получили и соседние жилые дома. Городские власти сообщали о 15 поврежденных многоэтажках. Спасатели ликвидируют все очаги пожаров, однако аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Белом Колодце мирные жители уже не могут самостоятельно покинуть поселок. Российские дроны и другие средства поражения постоянно контролируют дороги и подъезды к населенному пункту. Любое движение может сразу привлечь внимание врага, поэтому людям приходится ждать помощи военных.

Также Новини.LIVE сообщали, что российская армия атаковала железнодорожную станцию Лозовая 6 августа. В результате удара пострадали 11 человек. Двое железнодорожников, получившие тяжелые ранения, несмотря на усилия медиков, скончались. Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Харьковской, Днепропетровской областях и на Запорожском направлении "Укрзализныця" временно изменила маршруты ряда поездов. Для части пассажиров организовали автобусные трансферы и пересадки на электрички. Кроме того, отдельные рейсы будут задерживаться, а некоторые поезда временно будут курсировать по сокращенному маршруту.