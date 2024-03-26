В Харькове прилет — мэр Терехов раскрыл детали

Сотрудники ГСЧС тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе в результате атаки беспилотников в ночь на вторник, 26 марта, произошло попадание. Один из ударных дронов попал в землю у нежилого здания.

Об этом Игорь Терехов сообщает в Telegram.

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"Прилет" одного из беспилотников в землю у нежилого здания. Предварительно без жертв и пострадавших, только выбитые стекла в строении рядом с воронкой от взрыва", — отметил мэр Харькова.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Игоря Терехова

Также о российской атаке высказался и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, сейчас проходит осмотр мест попаданий вражеских БпЛА.

Кроме того, он сообщил, что, предварительно, силам ПВО удалось сбить около восьми ударных дронов над Харьковщиной.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Олега Синегубова

Напомним, что в ночь на вторник, 26 марта, в Украине на востоке была объявлена воздушная тревога. Опасность была связана с угрозой ударных БпЛА.

Также мы сообщали о взрывах в Харькове во время воздушной тревоги в области. Город был под атакой вражеских "шахедов".