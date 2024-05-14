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В Харькове раздались мощные взрывы — чем атакует враг

14 мая 2024 16:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Харькове прозвучали три взрыва подряд — по городу нанесен авиаудар
Российский тяжелый истребитель Су-34, несущий корректируемые авиабомбы. Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Харькове днем, 14 мая раздались мощные взрывы. Российская авиация атакует город корректируемыми авиабомбами.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Взрывы в городе также подтверждает мэр Игорь Терехов.

взрывы харьков
Скриншот сообщения Терехова

Как добавил глава ХОГА Олег Синегубов, в настоящее время уточняется информация о пострадавших в результате авиаудара.

авиаудар харьков
Скриншот сообщения Синегубова

Также чиновник добавил, что удары были нанесены по жилым домам в центре города.

авиаудар харьков
Скриншот сообщения Синегубова

По состоянию на сегодняшний день угроза с воздуха сохраняется в Харьковской области.

воздушная тревога харьков
Карта воздушных тревог по Украине. Источник: alerts.in.ua

Напомним, что ранее взрывы в Харькове раздались утром из-за аналогичной угрозы авиаудара по городу.

Кошмарила российская армия город и ночью, 13 мая, когда атаковала пригород Харькова с реактивных систем залпового огня.

Харьков
взрыв
Украина
воздушная тревога
самолеты
война в Украине
авиация

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