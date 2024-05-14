В Харькове прозвучали три взрыва подряд — по городу нанесен авиаудар

В Харькове раздались мощные взрывы — чем атакует враг
В Харькове днем, 14 мая раздались мощные взрывы. Российская авиация атакует город корректируемыми авиабомбами.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
В Харькове раздаются взрывы
Взрывы в городе также подтверждает мэр Игорь Терехов.
Как добавил глава ХОГА Олег Синегубов, в настоящее время уточняется информация о пострадавших в результате авиаудара.
Также чиновник добавил, что удары были нанесены по жилым домам в центре города.
По состоянию на сегодняшний день угроза с воздуха сохраняется в Харьковской области.
Напомним, что ранее взрывы в Харькове раздались утром из-за аналогичной угрозы авиаудара по городу.
Кошмарила российская армия город и ночью, 13 мая, когда атаковала пригород Харькова с реактивных систем залпового огня.
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