В Харькове прозвучали три взрыва подряд — по городу нанесен авиаудар

Российский тяжелый истребитель Су-34, несущий корректируемые авиабомбы. Фото иллюстративное: росСМИ

В Харькове днем, 14 мая раздались мощные взрывы. Российская авиация атакует город корректируемыми авиабомбами.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Взрывы в городе также подтверждает мэр Игорь Терехов.

Скриншот сообщения Терехова

Как добавил глава ХОГА Олег Синегубов, в настоящее время уточняется информация о пострадавших в результате авиаудара.

Скриншот сообщения Синегубова

Также чиновник добавил, что удары были нанесены по жилым домам в центре города.

Скриншот сообщения Синегубова

По состоянию на сегодняшний день угроза с воздуха сохраняется в Харьковской области.

Карта воздушных тревог по Украине. Источник: alerts.in.ua

Напомним, что ранее взрывы в Харькове раздались утром из-за аналогичной угрозы авиаудара по городу.

Кошмарила российская армия город и ночью, 13 мая, когда атаковала пригород Харькова с реактивных систем залпового огня.