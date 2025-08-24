Взрывы в Харькове 24 августа

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Харькове прогремели прямо сейчас, поздно вечером 24 августа. Россияне пытаются атаковать город дронами, работает ПВО.

Об этом в Telegram сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Звуки взрывов в Харькове вечером 24 августа

"В некоторых районах Харькова были слышны взрывы. Информация выясняется. Угроза с воздуха сохраняется. Не покидайте укрытия до отбоя тревоги. Берегите себя", — говорится в сообщении в 23:19.

Накануне Воздушные силы ВСУ информировали, что для Харькова есть угроза применения дронов с севера.

Позже местные каналы писали, что был слышен минимум один беспилотник, а также работа ПВО.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:20 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 24 августа взрывы раздавались в Сумах. Россияне тоже атаковали город дронами.

Также мы писали, что вечером, 23 августа, взрывы были слышны в Киевской области. На фоне дроновой атаки работали силы ПВО.