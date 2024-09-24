Взрывы в Харьков 24 сентября — россияне ударили по городу КАБами

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Харькове раздались днем 24 сентября. Российская армия наносит по городу удары управляемыми авиационными бомбами.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Взрывы в Харькове 24 сентября

Обновлено 15:58. Синегубов заявил, что в настоящее время известно по меньшей мере о пятерых пострадавших. Также люди находятся под завалами. В одну из многоэтажек — прямое попадание.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

В 15:26 Терехов сообщил, что россияне наносят удары по Харькову КАБами по одному из самых населенных районов города. Он призвал горожан быть осторожными и находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Уже в 15:37 он добавил, что, по предварительной информации, удары пришлись по четырем административным районам Харькова.

"Информацию о пострадавших и разрушениях собирают соответствующие службы. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города", — говорится в сообщении.

Кроме того, Терехов подчеркнул, что по состоянию на данный момент в воздухе еще есть вражеские авиабомбы.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

В то же время глава Харьковской ОВА в 15:38 сообщил о повторных ударах по Харькову.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

А в 15.45 проинформировал, что в Салтовском районе города зафиксировали прилеты двух КАБов.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Накануне о пусках управляемых авиационных бомб предупреждали и в воздушных силах.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Уже в 15:50 мэр города добавил, что на этот момент есть предварительная информация о попадании КАБов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Напомним, 24 сентября РФ атаковала объект критической инфраструктуры в Запорожье. В результате обстрелов погиб один человек, еще девять человек получили ранения, среди них есть дети.