Взрывы в Харьков 24 сентября — россияне ударили по городу КАБами

В Харькове прогремели взрывы — оккупанты обстреливают город КАБами
Взрывы в Харькове раздались днем 24 сентября. Российская армия наносит по городу удары управляемыми авиационными бомбами.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове 24 сентября
Обновлено 15:58. Синегубов заявил, что в настоящее время известно по меньшей мере о пятерых пострадавших. Также люди находятся под завалами. В одну из многоэтажек — прямое попадание.
В 15:26 Терехов сообщил, что россияне наносят удары по Харькову КАБами по одному из самых населенных районов города. Он призвал горожан быть осторожными и находиться в укрытиях.
Уже в 15:37 он добавил, что, по предварительной информации, удары пришлись по четырем административным районам Харькова.
"Информацию о пострадавших и разрушениях собирают соответствующие службы. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города", — говорится в сообщении.
Кроме того, Терехов подчеркнул, что по состоянию на данный момент в воздухе еще есть вражеские авиабомбы.
В то же время глава Харьковской ОВА в 15:38 сообщил о повторных ударах по Харькову.
А в 15.45 проинформировал, что в Салтовском районе города зафиксировали прилеты двух КАБов.
Накануне о пусках управляемых авиационных бомб предупреждали и в воздушных силах.
Уже в 15:50 мэр города добавил, что на этот момент есть предварительная информация о попадании КАБов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах.
Напомним, 24 сентября РФ атаковала объект критической инфраструктуры в Запорожье. В результате обстрелов погиб один человек, еще девять человек получили ранения, среди них есть дети.
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