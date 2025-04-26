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В Харькове прогремели взрывы — что произошло

26 апреля 2025 06:11
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрывы в Харькове 26 апреля утром
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Взрывы в Харькове прогремели прямо сейчас, утром 26 апреля. Город под атакой вражеских дронов.

Об этом в Telegram сообщает мэр Харькова Игорь Терехов. 

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Первый взрыв прогремел примерно в 06:06. Второй был слышен через минуту.

"Еще один взрыв прогремел в городе. Харьков под атакой вражеских БПЛА. Будьте осторожны", — пишет Терехов.

После этого он уточнил, что один из ударов пришелся по Шевченковскому району Харькова. На месте попадания зафиксирован дым.

Обновлено в 06:31

"В Шевченковском районе прилет возле многоэтажки. Повреждены балконы и выбиты окна. Обследование места удара продолжается. Информация о пострадавших пока не поступала", — сообщил мэр города.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:11 карта воздушных имеет такой вид.

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Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью россияне атаковали дронами Кропивницкий. В городе разбиты складские помещения.

Также мы писали, что враг нанес удар по городу Каменское Днепропетровской области. Вследствие попадания дрона по жилому зданию загорелись квартиры.

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