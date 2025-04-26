Взрывы в Харькове 26 апреля утром

В Харькове прогремели взрывы — что произошло
Взрывы в Харькове прогремели прямо сейчас, утром 26 апреля. Город под атакой вражеских дронов.
Об этом в Telegram сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.
Звуки взрывов в Харькове утром 26 апреля
Первый взрыв прогремел примерно в 06:06. Второй был слышен через минуту.
"Еще один взрыв прогремел в городе. Харьков под атакой вражеских БПЛА. Будьте осторожны", — пишет Терехов.
После этого он уточнил, что один из ударов пришелся по Шевченковскому району Харькова. На месте попадания зафиксирован дым.
Обновлено в 06:31
"В Шевченковском районе прилет возле многоэтажки. Повреждены балконы и выбиты окна. Обследование места удара продолжается. Информация о пострадавших пока не поступала", — сообщил мэр города.
Где объявили тревогу
По состоянию на 06:11 карта воздушных имеет такой вид.
Напомним, что этой ночью россияне атаковали дронами Кропивницкий. В городе разбиты складские помещения.
Также мы писали, что враг нанес удар по городу Каменское Днепропетровской области. Вследствие попадания дрона по жилому зданию загорелись квартиры.
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