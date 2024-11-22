Взрыв в Харькове 22 ноября

Взрыв в городе. Фото из открытых источников

Российские захватчики не прекращают наносить постоянные удары по Харькову. В городе прозвучал очередной взрыв.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы в пятницу, 22 ноября.

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В Харькове прогремел очередной взрыв. Российские захватчики не перестают наносить удары по городу, используя при этом КАБы, ракеты и дроны-камикадзе.

В Харькове и области звучит воздушная тревога. Кроме того, тревога объявлена в соседней Сумской области. Военные призывают мирных жителей пребывать в укрытиях.

Тревога в двух областях Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, российские войска 21 ноября впервые выпустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету "Рубеж" .