Взрыв в Харькове 22 ноября

В Харькове раздался взрыв
Российские захватчики не прекращают наносить постоянные удары по Харькову. В городе прозвучал очередной взрыв.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы в пятницу, 22 ноября.
Взрывы в Харькове
В Харькове прогремел очередной взрыв. Российские захватчики не перестают наносить удары по городу, используя при этом КАБы, ракеты и дроны-камикадзе.
В Харькове и области звучит воздушная тревога. Кроме того, тревога объявлена в соседней Сумской области. Военные призывают мирных жителей пребывать в укрытиях.
Напомним, российские войска 21 ноября впервые выпустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету "Рубеж" .
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