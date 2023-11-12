В Харькове прогремел взрыв, тревогу не объявляли
Звук взрыва услышали жители Харькова утром 12 ноября. При этом сигнала воздушной тревоги не было.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
Взрыв в Харькове — что известно
Журналисты сообщают, что в городе прозвучал звук взрыва. При этом они отметили, что сигнала воздушной тревоги не было.
Комментарий ВСУ по поводу взрыва
Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что в регионе все чисто. Взрыв не связан с вражеской атакой.
Карта воздушных тревог
По состоянию на 08:44 карта воздушных тревог выглядела следующим образом:
Тревога была объявлена в Никополе и Херсонской области. Также сигналы опасности прозвучали в Луганской области и в Крыму.
Что говорят в Воздушных силах ВСУ
Воздушные силы ВСУ в 08:44 сообщили, что есть активность вражеской авиации на юге и востоке Украины. При этом существует угроза применения авиационного вооружения.
Напомним, что 11 ноября в Киеве были взрывы. Россия применила ракету против столицы. Жертв нет, впрочем есть разрушения инфраструктуры.
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