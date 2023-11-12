В Харькове прогремел взрыв, тревогу не объявляли

Взрыв в Харьковской области. Фото иллюстративное. Фото: Alexander Sadovoy/Reuters

Звук взрыва услышали жители Харькова утром 12 ноября. При этом сигнала воздушной тревоги не было.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

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Журналисты сообщают, что в городе прозвучал звук взрыва. При этом они отметили, что сигнала воздушной тревоги не было.

Сообщение Суспільного. Фото: скриншот

Комментарий ВСУ по поводу взрыва

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что в регионе все чисто. Взрыв не связан с вражеской атакой.

Сообщение Сергея Мельника. Фото: скриншот

Карта воздушных тревог

По состоянию на 08:44 карта воздушных тревог выглядела следующим образом:

Воздушная тревога в Украине. Фото: Карта воздушных тревог

Тревога была объявлена в Никополе и Херсонской области. Также сигналы опасности прозвучали в Луганской области и в Крыму.

Что говорят в Воздушных силах ВСУ

Воздушные силы ВСУ в 08:44 сообщили, что есть активность вражеской авиации на юге и востоке Украины. При этом существует угроза применения авиационного вооружения.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что 11 ноября в Киеве были взрывы. Россия применила ракету против столицы. Жертв нет, впрочем есть разрушения инфраструктуры.