Взрыв в Харькове 5 февраля вечером

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрыв в Харькове прогремел несколько минут назад, поздно вечером, 5 февраля. Звук был слышен на фоне атаки БпЛА, в частности, зафиксирован прилет в одном из районов.

Об этом в Telegram сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

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"Имеем предварительно удар вражеским БпЛА по Киевскому району. Детали выясняем", — написал Терехов.

Через несколько минут глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что информации о пострадавших нет.

Обновлено в 23:33

Мэр Харькова проинформировал, что по уточненной информации удар произошел по одному из крупнейших харьковских рынков в Киевском районе города, вблизи с транспортной инфраструктурой.

"Есть возгорание торговых павильонов. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала", — добавил он.

Напомним, что прошлой ночью в Харькове тоже были прилеты дронов. В частности, первый ударил в Основьяновском районе города, в результате чего на месте попадания был пожар.

Второй удар пришелся по административному зданию, которое расположено в Салтовском районе. На месте попадания тоже был пожар. Кроме того, в многоэтажке напротив выбило окна, а также пострадала АЗС.