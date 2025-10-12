Терехов сообщил об атаке КАБом по Харькову

Последствия попадания. Фото иллюстративное: ГСЧС Запорожья

В Харькове в воскресенье 12 октября прогремел мощный взрыв — российские войска нанесли авиационный удар по Немышлянскому району города. По предварительным данным, противник применил управляемую авиационную бомбу (КАБ), в результате чего произошли разрушения.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в официальном Telegram-канале в воскресенье, 12 октября.

Атака КАБом по Харькову

По словам городского головы, удар по Харькову нанесен управляемой авиационной бомбой, и по состоянию на сейчас подтверждено попадание в землю. Взрыв произошел в Немышлянском районе, однако, по предварительным данным, жилой сектор не пострадал. Экстренные службы работают на месте, продолжается обследование территории.

Сообщение Терехова в Telegram. Фото: скриншот

"По Харькову нанесен удар вражеским КАБом! Предварительно — по Немышлянскому району. Информацию уточняем", — сообщил Игорь Терехов.

Сообщение Терехова в Telegram. Фото: скриншот

Мэр также отметил, что в Слободском районе жалоб о разрушениях жилых домов не поступало. Сейчас соответствующие службы проверяют состояние объектов критической инфраструктуры на месте прилетов.

Напомним, что в ночь на 12 октября в Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы, о чем военные предупреждали из-за угрозы атаки дронами.

Ранее мы также информировали, что 10 октября утром в Киеве прозвучала серия взрывов — российские войска совершили ракетную атаку по столице.