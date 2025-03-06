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РФ атаковала Харьков — обломки дрона вызвали пожар

6 марта 2025 06:04
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Обстрел Харькова 6 марта — обломки дрона попали в дом, пострадали два человека
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Ночью, 6 марта, российские оккупанты атаковали дроном Харьков. В результате падения обломков в многоэтажном доме возник пожар, известно о двух пострадавших.

Об этом в своих Telegram-каналах сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По словам Терехова, в результате обстрела была повреждена крыша и технический этаж многоэтажного жилого дома.

"Был небольшой пожар. Разрушена лифтовая шахта, частично технический этаж и фасадная часть плит между 9 и техническим этажами. Повреждено остекление в близлежащих домах и 8 автомобилей. Проводится эвакуация людей из подъезда многоэтажки. Двое пострадавших — у обоих острая реакция на стресс", — говорится в сообщении

Он добавил, что на месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

Через несколько минут глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил вышеуказанную информацию и уточнил, что эти последствия стали в результате падения обломков дрона "Герань" около 03:50.

Напомним, что этой ночью под атакой дронов оказался город Сумы. Несколько часов назад там был слышен звук взрыва.

Кроме того, известно, что вражеский дрон попал в одно из складских помещений, в результате чего начался пожар. Позже исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзар проинформировал, что погиб один человек.

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