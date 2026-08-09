Удар по Харькову: Терехов сообщил, что пострадавших стало больше

Спасатели расчищают завалы. Фото: ГСЧС Харьковской области

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Число пострадавших в результате утренней российской атаки на Харьков продолжает расти. По последним данным мэра Игоря Терехова, травмы получили 37 человек. Спасатели продолжают работать возле поврежденного многоэтажного дома.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

"Число пострадавших в результате утреннего террористического обстрела Харькова возросло до 37 человек. Еще один человек погиб", — написал мэр Харькова.

Россия атаковала Харьков

Российские войска атаковали Харьков утром 9 августа. Ранее Терехов сообщал о трех попаданиях и отмечал, что, по предварительным данным, для нанесения ударов могли быть использованы «Бандероли». Одно из попаданий пришлось непосредственно в десятиэтажный жилой дом, еще одно — в трёхэтажное складское здание.

В жилом многоэтажном доме в результате удара обрушилось перекрытие между седьмым и десятым этажами. После попадания возник пожар. В складском здании по другому адресу также вспыхнул пожар.

Всего в результате атаки повреждения получили 15 многоэтажных жилых домов. На месте прямого попадания продолжаются поиски людей, которые могли остаться под завалами.

Сначала было известно о 12 пострадавших, позже их число возросло до 18, а впоследствии прокуратура сообщила уже о 23 человеках, среди которых пятилетний мальчик с острой стрессовой реакцией. Теперь, по информации Терехова, число пострадавших возросло до 37. Также известно об одном погибшем.

Спасатели расчищают завалы

В ГСЧС сообщили, что все очаги пожаров, возникшие после российских ударов, уже ликвидированы. В то же время аварийно-спасательные работы на местах атаки продолжаются.

Наибольший объем работ приходится на десятиэтажный жилой дом, где в результате удара были разрушены перекрытия сразу нескольких верхних этажей. Психологи ГСЧС также работают на месте и оказывают помощь пострадавшим и жильцам дома.

Что известно о районах ударов

Как ранее сообщали Новини.LIVE, по утренним данным Харьковской ОВА, российские войска атаковали Киевский и Салтовский районы Харькова ракетами и беспилотниками. Всего за прошедшие сутки российским ударам подверглись Харьков и еще 12 населенных пунктов региона. По данным начальника Олега Синегубова, в Изюме ранения получили восемь человек. Там повреждены четыре многоквартирных дома, административное здание, десять автомобилей и электросети.

Также Новини.LIVE сообщали, что 6 августа российская армия атаковала железнодорожную станцию Лозовая. В результате удара пострадали 11 человек. Двое сотрудников железной дороги, получившие тяжелые ранения, несмотря на усилия медиков, скончались. Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Харьковской, Днепропетровской областях и на Запорожском направлении "Укрзализныця" временно изменила маршруты ряда поездов. Для части пассажиров организовали автобусные трансферы и пересадки на электрички. Кроме того, отдельные рейсы будут иметь задержки, а некоторые поезда временно будут курсировать по сокращенному маршруту.